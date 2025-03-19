Ekrem İmamoğlu Tutuklanabilir mi? Hukukçu Begüm Pazarcı'dan Açıklama!
Ekrem İmamoğlu Tutuklanabilir mi? Hukukçu Begüm Pazarcı'dan Açıklama!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen gözaltı kararı sonrası evinden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. İmamoğlu'yla birlikte gözaltına alınan onlarca kişi için resmi süre başladı.
Ekol Tv'ye bağlanan hukukçu Begüm Pazarcı akıllardaki 'Ekrem İmamoğlu tutuklanabilir mi?' sorusuna yönelik açıklamalarda bulundu.
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Türkiye, 19 Mart sabahına üç ayrı soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararı kararına uyandı.
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Tüm bu yaşananların ardından milyonlarca vatandaşın aklına gelen soru ise, "Ekrem İmamoğlu tutuklanabilir mi?" oldu.
Hukukçu Begüm Pazarcı'nın sözlerinin tamamı ise şu şekilde: "Burada çok ciddi suçlamalar da var. Tabii bu gözaltı, tutuklama vesaire bunları göreceğiz, nasıl ilerleyecek."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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