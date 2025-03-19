Ekrem İmamoğlu Tutuklanabilir mi? Hukukçu Begüm Pazarcı'dan Açıklama!

'Ama özellikle örgütlü suçlar kapsamında değerlendirdiğimizde, bu Ceza Muhakemesi Kanunun 100. maddesi kapsamında bir katalog suç' diyen Pazarcı 'Normalde tutuklamanın ve gözaltının özel prosedürleri vardır. Tutuklama kararı istisnai bir karardır. Çok kuvvetli suç şüphesinin olması, bir soruşturma açılmış olması, kişilerin kaçma veya delilleri karartma şüphesi olması gerekir ve tutukluluk istisnadır. Ama katalog suçlar söz konusu olduğunda, tutuklama nedeni var kabul edilir ve kişilerin yargılaması tutuklu şekilde gerçekleştirilir. Tabii burada savcının takdiri yetkisi var, göreceğiz adli kontrolle serbest bırakılanlar olabilir.

Tutuklananlar, tutuklu yargılanmasına karar verilenler olacaktır. Gözaltı süresi bittiğinde Cumhuriyet Savcılığına ifadeler iletildiğinde savcı karşısına çıkacaklar. Savcı Sulh ve Ceza Hakimliğine sevk edecek. Sulh ve Ceza Hakimliği bu sürecin tutuklu mu, tutuksuz mu yapılanacağına dair bir karar verecek. Bu karar kişilerin suçlu ya da suçsuz olduğu noktasında bir karar değil, yargılamanın tutuklu mu tutuklu mu yürütüleceğine dair bir karar.' ifadelerini kullandı.