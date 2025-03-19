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Ekrem İmamoğlu Tutuklanabilir mi? Hukukçu Begüm Pazarcı'dan Açıklama!

Ekrem İmamoğlu Tutuklanabilir mi? Hukukçu Begüm Pazarcı'dan Açıklama!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
19.03.2025 - 11:47

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen gözaltı kararı sonrası evinden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. İmamoğlu'yla birlikte gözaltına alınan onlarca kişi için resmi süre başladı. 

Ekol Tv'ye bağlanan hukukçu Begüm Pazarcı akıllardaki 'Ekrem İmamoğlu tutuklanabilir mi?' sorusuna yönelik açıklamalarda bulundu.

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Türkiye, 19 Mart sabahına üç ayrı soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararı kararına uyandı.

Türkiye, 19 Mart sabahına üç ayrı soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararı kararına uyandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçı Ercan Saatçi, gazeteci İsmail Saymaz gibi isimlerin gözaltına alınması tepkilerin odağı haline geldi. 

İmamoğlu'nun gözaltına alınma gerekçeleri 'Suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' olarak gösterildi.

Tüm bu yaşananların ardından milyonlarca vatandaşın aklına gelen soru ise, "Ekrem İmamoğlu tutuklanabilir mi?" oldu.

Tüm bu yaşananların ardından milyonlarca vatandaşın aklına gelen soru ise, "Ekrem İmamoğlu tutuklanabilir mi?" oldu.

Ekol Tv canlı yayınına çıkan hukukçu Begüm Pazarcı konuya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Pazarcı 'Örgütlü suçlar kapsamında bu durum katalog suçtur. Tutuklama nedeni var kabul edilir ve yargılama tutuklu yürütülür, ancak savcının takdir yetkisi de bulunur.' ifadelerini kullandı.

Hukukçu Begüm Pazarcı'nın sözlerinin tamamı ise şu şekilde: "Burada çok ciddi suçlamalar da var. Tabii bu gözaltı, tutuklama vesaire bunları göreceğiz, nasıl ilerleyecek."

Hukukçu Begüm Pazarcı'nın sözlerinin tamamı ise şu şekilde: "Burada çok ciddi suçlamalar da var. Tabii bu gözaltı, tutuklama vesaire bunları göreceğiz, nasıl ilerleyecek."

'Ama özellikle örgütlü suçlar kapsamında değerlendirdiğimizde, bu Ceza Muhakemesi Kanunun 100. maddesi kapsamında bir katalog suç' diyen Pazarcı 'Normalde tutuklamanın ve gözaltının özel prosedürleri vardır. Tutuklama kararı istisnai bir karardır. Çok kuvvetli suç şüphesinin olması, bir soruşturma açılmış olması, kişilerin kaçma veya delilleri karartma şüphesi olması gerekir ve tutukluluk istisnadır. Ama katalog suçlar söz konusu olduğunda, tutuklama nedeni var kabul edilir ve kişilerin yargılaması tutuklu şekilde gerçekleştirilir. Tabii burada savcının takdiri yetkisi var, göreceğiz adli kontrolle serbest bırakılanlar olabilir. 

Tutuklananlar, tutuklu yargılanmasına karar verilenler olacaktır. Gözaltı süresi bittiğinde Cumhuriyet Savcılığına ifadeler iletildiğinde savcı karşısına çıkacaklar. Savcı Sulh ve Ceza Hakimliğine sevk edecek. Sulh ve Ceza Hakimliği bu sürecin tutuklu mu, tutuksuz mu yapılanacağına dair bir karar verecek. Bu karar kişilerin suçlu ya da suçsuz olduğu noktasında bir karar değil, yargılamanın tutuklu mu tutuklu mu yürütüleceğine dair bir karar.' ifadelerini kullandı.

O anları buradan da izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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