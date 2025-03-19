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İmamoğlu'na Destek Olmak İçin Vatan Caddesi'ne Giden Teyze: Saray'da Emir Veriyor, İnsanlara İşkence Ediyor"

İmamoğlu'na Destek Olmak İçin Vatan Caddesi'ne Giden Teyze: Saray'da Emir Veriyor, İnsanlara İşkence Ediyor"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.03.2025 - 15:00

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ülkenin dört bir yanından, İmamoğlu destekçilerinin tepki sesleri yükseldi. Diplomasının iptalinin hemen ardından gözaltına alınan İmamoğlu'nun sorgu süreci hala sürüyor. Kendisinden geçtiğimiz dakikalarda, gözaltına alınmasından 6 saat sonra 'Önce Allah'a sonra milletimize emanetim' yazılı bir not geldi. 

Vatan Caddesi'nde de halk Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için topladı. Toplananlar arasında bir kadın, yaşananlara isyan etti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"Önce kendi hakkımızı, sonra başkanımızın hakkını savunmaya geldik" diyen kadın bunun İmamoğlu'na değil, Türkiye'ye yapıldığını söyledi.

"Önce kendi hakkımızı, sonra başkanımızın hakkını savunmaya geldik" diyen kadın bunun İmamoğlu'na değil, Türkiye'ye yapıldığını söyledi.

'Saray'da emir veriyor, geliyor insanlara işkence ediyor.' diyen kadın Bolu'da yaşanan yangın faciasının ardından sorumlular için herhangi bir adım atılmamasına da dikkat çekti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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