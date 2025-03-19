İmamoğlu'na Destek Olmak İçin Vatan Caddesi'ne Giden Teyze: Saray'da Emir Veriyor, İnsanlara İşkence Ediyor"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ülkenin dört bir yanından, İmamoğlu destekçilerinin tepki sesleri yükseldi. Diplomasının iptalinin hemen ardından gözaltına alınan İmamoğlu'nun sorgu süreci hala sürüyor. Kendisinden geçtiğimiz dakikalarda, gözaltına alınmasından 6 saat sonra 'Önce Allah'a sonra milletimize emanetim' yazılı bir not geldi.
Vatan Caddesi'nde de halk Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için topladı. Toplananlar arasında bir kadın, yaşananlara isyan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Önce kendi hakkımızı, sonra başkanımızın hakkını savunmaya geldik" diyen kadın bunun İmamoğlu'na değil, Türkiye'ye yapıldığını söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın