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Nevşin Mengü Ekrem İmamoğlu'nun Son Durumu ile İlgili Aldığı Bilgileri Paylaştı

Nevşin Mengü Ekrem İmamoğlu'nun Son Durumu ile İlgili Aldığı Bilgileri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.03.2025 - 20:08

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz gün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı süreci devam eden İmamoğlu'ndan ilk haber gözaltına alındıktan 6 saat sonra gelmiş, bir not yazarak durumu hakkında bilgi vermişti. Ardından akşam saatlerinde kendisinden görüntü geldi.

Gazeteci Nevşin Mengü İmamoğlu hakkında aldığı son bilgileri paylaştı. İmamoğlu'nun moralinin yerinde olduğunu aktaran Mengü, İmamoğlu ve avukatların kendilerine güvendiklerini düşündüğü söyledi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan İmamoğlu için sular hala durulmak bilmedi.

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan İmamoğlu için sular hala durulmak bilmedi.

Önce diploması iptal edilen İmamoğlu karara itiraz edemeden gözaltına alındı. Kendisinin gözaltı süreci hala devam ediyor. Yerine ise vekaleten CHP'li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi.

İmamoğlu ile görüşen kişilerden gelen haber alan Nevşin Mengü, aldığı bilgileri paylaştı.

İmamoğlu ile görüşen kişilerden gelen haber alan Nevşin Mengü, aldığı bilgileri paylaştı.

Ekrem İmamoğlu’nun morali çok yüksek, herkese de moral veriyormuş.' diyen Mengü avukatlarının battaniye götürdüğünü, 'Başkalarına vermeyecekseniz bana da vermeyin. Ya herkese getirin ya da alın götürün.' dediğini söyledi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Eee yani

Psikolojik savaşı kazanmak çok çok ,önemli ,her durumda etkilidir

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