Bugünü Anlatmış: Ekrem İmamoğlu'nun 15 Mart'ta Trabzon'da Yaptığı Konuşma Yeniden Hatırlandı

19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 100'ün üzerine isme gözaltı kararı verilmişti. 4 gün süren gözaltı işlemlerinin ardından geçtiğimiz gün Çağlayan Adliyesi'ne getirildiler. Bu sabah saatlerinde ise kişiler hakkında verilen kararlar açıklandı. Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan gibi isimlerin tutuklanmasına karar verildi.
Tutuklama kararının ardından Ekrem İmamoğlu'nun 15 Mart günü Trabzon'da yaptığı konuşma yeniden hatırlandı. 'Beni oyundan çıkaracaklar. Ellerinden geleni ardına koymayacaklarmış. Kirli işler yapıyorlar. Güya polisin eliyle başımı öne eğdireceklermiş.' diyen İmamoğlu'nun bugün yaşananları anlattığı görüldü.
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Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu bunun hemen ardından ülkeyi gezerek halkla buluşmaya başlamıştı.
Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da yaptığı buluşmada bugün yaşanan olayları anlattığı konuşması sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.
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