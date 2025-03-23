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Bugünü Anlatmış: Ekrem İmamoğlu'nun 15 Mart'ta Trabzon'da Yaptığı Konuşma Yeniden Hatırlandı

Bugünü Anlatmış: Ekrem İmamoğlu'nun 15 Mart'ta Trabzon'da Yaptığı Konuşma Yeniden Hatırlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.03.2025 - 11:32

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19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 100'ün üzerine isme gözaltı kararı verilmişti. 4 gün süren gözaltı işlemlerinin ardından geçtiğimiz gün Çağlayan Adliyesi'ne getirildiler. Bu sabah saatlerinde ise kişiler hakkında verilen kararlar açıklandı. Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan gibi isimlerin tutuklanmasına karar verildi.

Tutuklama kararının ardından Ekrem İmamoğlu'nun 15 Mart günü Trabzon'da yaptığı konuşma yeniden hatırlandı. 'Beni oyundan çıkaracaklar. Ellerinden geleni ardına koymayacaklarmış. Kirli işler yapıyorlar. Güya polisin eliyle başımı öne eğdireceklermiş.' diyen İmamoğlu'nun bugün yaşananları anlattığı görüldü.

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Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu bunun hemen ardından ülkeyi gezerek halkla buluşmaya başlamıştı.

Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu bunun hemen ardından ülkeyi gezerek halkla buluşmaya başlamıştı.

CHP seçmeni arasında yapılacan cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimine hazırlanan İmamoğlu'nun önce diploması iptal edildi, ardından gözaltına alındı. Geçtiğimiz saatlerde ise kendisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da yaptığı buluşmada bugün yaşanan olayları anlattığı konuşması sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da yaptığı buluşmada bugün yaşanan olayları anlattığı konuşması sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Kendisini oyundan çıkaracaklarını söyleyen İmamoğlu'nun 'Hatta bunu mümkünse 23 Mart'tan önce yapmak istiyorlar. Dertleri koltuk.' sözleri dikkat çekti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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