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Kayyum Şişli Belediye Başkanı Kent Lokantalarını Kapatıldı İddialarına Tepki Yağdı

Kayyum Şişli Belediye Başkanı Kent Lokantalarını Kapatıldı İddialarına Tepki Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.03.2025 - 14:19

Kent uzlaşısı soruşturması nedeniyle kayyum atanan CHP'li Şişli Belediyesi'nin yeni belediye başkanı, kaymakam Cevdet Ertürkmen olmuştu. Ertürkmen'in ilk icraatı duyuru yaptığı X hesabının yanıtlarını kapatmak ve makam odasındaki Atatürk fotoğrafını küçülterek yerine Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astırmak olmuştu. Edinilen bilgiye göre Ertürkmen Şişli'de bulunan kent lokantalarını kapattırdı ve gezici olarak yemek hizmeti veren aracı garaja çektirdi. Karara tepki yağdı. Haber İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı.

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Kent Lokantası uygulaması son yıllarda en çok konuşulan belediye hizmeti.

Kent Lokantası uygulaması son yıllarda en çok konuşulan belediye hizmeti.

Gıda enflasyonu ve emekliler, öğrenciler gibi büyük grupların alım gücünün düşmesi 40 liraya menü sunan Kent Lokantaları'nı Ekrem İmamoğlu'nun en çok konuşulan projelerinden biri haline getirdi. 2024 Yerel Seçimleri öncesi iktidar cenahı tarafından abartıldığı düşünülen ve eleştirilen uygulama Ekrem İmamoğlu tarafından sahiplenildi.

Tutuklanan Resul Emrah Şahan yerine göreve getirilen Cevdet Ertürkmen'in ilk icraatı da buna yönelikti.

Tutuklanan Resul Emrah Şahan yerine göreve getirilen Cevdet Ertürkmen'in ilk icraatı da buna yönelikti.

İsmail Arı'nın aktardığına göre Şişli'de bulunan Kent Lokantaları kapatıldı. Gezici olarak hizmet veren TIR ise garaja çekilerek atıl duruma getirildi.

Karara tepkiler şöyle;

Karara tepkiler şöyle;
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İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise böyle bir karar olmadığı hakkında açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise böyle bir karar olmadığı hakkında açıklama yaptı.

Açıklama şöyle;

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiası doğru değildir.

Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir.

Şişli’deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Akif

Bu ülke tarihinde böyle kötülük görmedi. Garibanların kursağından geçecek bir lokmaya dahi tahammül edemiyor saf kötülük bunlar

Hakan Eroğlu

tok açın halinden anlamıyor anlamazlar da. o kent lokantalarındaki bir kap yemeğe muhtaç kalmadan ölmeyin oğlum. sizi toprak kabul etmeyecek.

Çomar_Sken_Jüpiter

buna niye şaşırıyorsunuz olum 23 yıldır insanları sağ sol kürt Türk farketmeksizin öldürdü zarar verdi. akepeli itler sanıyor ki bu bize zarar vermeyecek. al... Devamını Gör