Kayyum Şişli Belediye Başkanı Kent Lokantalarını Kapatıldı İddialarına Tepki Yağdı
Kayyum Şişli Belediye Başkanı Kent Lokantalarını Kapatıldı İddialarına Tepki Yağdı
Kent uzlaşısı soruşturması nedeniyle kayyum atanan CHP'li Şişli Belediyesi'nin yeni belediye başkanı, kaymakam Cevdet Ertürkmen olmuştu. Ertürkmen'in ilk icraatı duyuru yaptığı X hesabının yanıtlarını kapatmak ve makam odasındaki Atatürk fotoğrafını küçülterek yerine Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astırmak olmuştu. Edinilen bilgiye göre Ertürkmen Şişli'de bulunan kent lokantalarını kapattırdı ve gezici olarak yemek hizmeti veren aracı garaja çektirdi. Karara tepki yağdı. Haber İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı.
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Kent Lokantası uygulaması son yıllarda en çok konuşulan belediye hizmeti.
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Tutuklanan Resul Emrah Şahan yerine göreve getirilen Cevdet Ertürkmen'in ilk icraatı da buna yönelikti.
Karara tepkiler şöyle;
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İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise böyle bir karar olmadığı hakkında açıklama yaptı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Bu ülke tarihinde böyle kötülük görmedi. Garibanların kursağından geçecek bir lokmaya dahi tahammül edemiyor saf kötülük bunlar
tok açın halinden anlamıyor anlamazlar da. o kent lokantalarındaki bir kap yemeğe muhtaç kalmadan ölmeyin oğlum. sizi toprak kabul etmeyecek.
buna niye şaşırıyorsunuz olum 23 yıldır insanları sağ sol kürt Türk farketmeksizin öldürdü zarar verdi. akepeli itler sanıyor ki bu bize zarar vermeyecek. al... Devamını Gör