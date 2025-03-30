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Anne Olarak Seslendi: Paylaşımında Gündem Göndermesinde Bulunan Şevval Sam'dan Anlamlı Bayram Mesajı!

Anne Olarak Seslendi: Paylaşımında Gündem Göndermesinde Bulunan Şevval Sam'dan Anlamlı Bayram Mesajı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.03.2025 - 16:38

Bayram tatilinin gölgesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye’nin gündemi tutuklu olan öğrencilerle çalkalanıyor. Birçok ünlü isim, bu olayla ilgili güçlü tepkilerini dile getirirken, bazıları sessiz kalmayı tercih etti, bazıları ise eleştirilerle karşılaştı. Tepkilerin bazılarının ise yetersiz bulunduğu bu dönemde, bayramda tutuklu öğrenciler için anlamlı bir destek de Şevval Sam'dan geldi.

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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta da tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkındaki gelişmeler ülke gündemini sarsmaya devam ediyor.

19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta da tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkındaki gelişmeler ülke gündemini sarsmaya devam ediyor.

Tutuklanma kararına yönelik tepkiler ve protestolar, günlerdir kesintisiz bir şekilde sürerken, geçtiğimiz gün İstanbul Maltepe'de tarihi bir mitinge imza atıldı. 2.2 milyon vatandaşın katılımıyla gerçekleşen bu buluşma halkın karara olan duruşunu bir kez daha ortaya koyarken tutuklu öğrenciler hakkındaki tepkiler devam ediyor.

Bayramda öğrencilerin serbest bırakılmalarına yönelik tepkilerini dile getiren ünlü isimler geçtiğimiz gün mitingde de boy göstermişti.

Şevval Sam, sosyal medyada paylaştığı mesajla, bayramda sevdiklerinden uzak kalan öğrencilere destek verdi.

Şevval Sam, sosyal medyada paylaştığı mesajla, bayramda sevdiklerinden uzak kalan öğrencilere destek verdi.

Ünlü isimler bayramda yaptıkları gündem paylaşımlarıyla dikkat çekerken Şevval Sam da bayramı kutlamayacağını dile getirdi.

'Ben bir anne olarak, çocukların gördüğü muameleye bir son verilmeden, bir vatandaş ve vatansever olarak bu haksız ve hukuksuz süreç son bulmadan, bir özgürlükçü ve yaşam hakkı savunucusu olarak insan hakları ihlalleri bitmeden, bu bayramı bayram olarak kutlayamayacağımı üzülerek paylaşıyorum sizlerle… Kalbimde güzel günlerin umudunu yaşatmaya çalışmam, Türkiye Cumhuriyeti Gençleri’ne güveniyor olmamdandır. Çünkü yüzyıl önce emanet edildi bu ülke onlara… Nice bayramlar kutlayacağız çocuklar.' ifadeleriyle anlamlı bir bayram mesajı veren Şevval Sam'ın paylaşımı dikkat çekti.

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İşte o paylaşım 👇

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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