Anne Olarak Seslendi: Paylaşımında Gündem Göndermesinde Bulunan Şevval Sam'dan Anlamlı Bayram Mesajı!
Anne Olarak Seslendi: Paylaşımında Gündem Göndermesinde Bulunan Şevval Sam'dan Anlamlı Bayram Mesajı!
Bayram tatilinin gölgesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye’nin gündemi tutuklu olan öğrencilerle çalkalanıyor. Birçok ünlü isim, bu olayla ilgili güçlü tepkilerini dile getirirken, bazıları sessiz kalmayı tercih etti, bazıları ise eleştirilerle karşılaştı. Tepkilerin bazılarının ise yetersiz bulunduğu bu dönemde, bayramda tutuklu öğrenciler için anlamlı bir destek de Şevval Sam'dan geldi.
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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta da tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkındaki gelişmeler ülke gündemini sarsmaya devam ediyor.
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Şevval Sam, sosyal medyada paylaştığı mesajla, bayramda sevdiklerinden uzak kalan öğrencilere destek verdi.
İşte o paylaşım 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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