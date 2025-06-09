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Greta'nın Gazze'ye Yardım Götüren Gemide Bulunmasına İçerleyen X Kullanıcısı Tepki Çekti

Greta'nın Gazze'ye Yardım Götüren Gemide Bulunmasına İçerleyen X Kullanıcısı Tepki Çekti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.06.2025 - 13:37

İsrail'in Filistin'de bulunan Gazze Şeridi'ni abluka altına alması kentte açlık, susuzluk ve buna bağlı hastalıkların kol gezmesine neden oluyor. Uluslararası yardımların bir şekilde engellendiği Gazze için aralarında ikisi Türk 12 aktivistin yer aldığı Madleen Gemisi ise Sicilya'dan yola çıktı. Aktivistler arasında Greta Thunberg'in bulunması ise ülkemizdeki muhafazakar kesimlerin kendi aralarında bir tartışmaya yol açtı.

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Sosyolog Ezgi Akgül ise konu hakkında bir paylaşımda bulundu.

Sosyolog Ezgi Akgül ise konu hakkında bir paylaşımda bulundu.
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'Greta gibi bir şovmenin Madleen gemisinde olması onuruma çok dokunuyor. Sonra Allah'ın Kabe'nin örtüsünü Ebu Cehil'e bile değiştirttiğini hatırlayınca, meselenin hikmetini bilemediğimi düşünüp susup tevekkül ediyorum. Çünkü Allah ne dilerse o olur, hayırlısı neyse o gerçekleşir.' paylaşımını yapan Akgül'e tepkiler gecikmedi.

Tepkiler şöyle;

Tepkiler şöyle;
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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roxanne

Greta sana helal olsun 👏👏👏👏 Ah vah deyip kanal değiştirenlerin çok daha fazlasını yaptın güzelim....

roxanne

Sakın bana devlet ticareti kesmedi zorlu şunu yolluyor diğeri bunu yolluyor yazmayın. 1. Greta tüzel kişilik olarak neler yapılabileceğini bizlere ıspatladı ... Devamını Gör

darla

şov için olsa en başta siz gidersiniz o gemiye sahtekarlar

patavatsız tosba

Yorum yapmak olaya dışarıdan bakanların lüksüdür.Daha iyisini biliyorsanız yol gösterin kardeşim.