Greta'nın Gazze'ye Yardım Götüren Gemide Bulunmasına İçerleyen X Kullanıcısı Tepki Çekti
İsrail'in Filistin'de bulunan Gazze Şeridi'ni abluka altına alması kentte açlık, susuzluk ve buna bağlı hastalıkların kol gezmesine neden oluyor. Uluslararası yardımların bir şekilde engellendiği Gazze için aralarında ikisi Türk 12 aktivistin yer aldığı Madleen Gemisi ise Sicilya'dan yola çıktı. Aktivistler arasında Greta Thunberg'in bulunması ise ülkemizdeki muhafazakar kesimlerin kendi aralarında bir tartışmaya yol açtı.
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Sosyolog Ezgi Akgül ise konu hakkında bir paylaşımda bulundu.
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Tepkiler şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Greta sana helal olsun 👏👏👏👏 Ah vah deyip kanal değiştirenlerin çok daha fazlasını yaptın güzelim....
Sakın bana devlet ticareti kesmedi zorlu şunu yolluyor diğeri bunu yolluyor yazmayın. 1. Greta tüzel kişilik olarak neler yapılabileceğini bizlere ıspatladı ... Devamını Gör
şov için olsa en başta siz gidersiniz o gemiye sahtekarlar
Yorum yapmak olaya dışarıdan bakanların lüksüdür.Daha iyisini biliyorsanız yol gösterin kardeşim.