Dünya Hassas Kalpler İçin Cehennem: Bir Kadın, İş Yerinde Yaşadıklarını Gözyaşları İçinde Anlattı

Dünya Hassas Kalpler İçin Cehennem: Bir Kadın, İş Yerinde Yaşadıklarını Gözyaşları İçinde Anlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 12:59

İş yerindeki haksızlık ve zorbalığın ağırlığını taşıyan genç bir kadın, staj döneminde yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatarak sosyal medyada gündem oldu. “Hakkımı yiyorlar, önüme geçiyorlar. Ben sadece kenara çekilip sessizce ağlıyorum. Hakkımı savunamıyorum. Annemler de ‘Tamam olabilir’ diyor. Tamam ama ayıp ya! Bu kadar kötü insanlar olamazsınız ya!” sözleri, özellikle genç çalışanların karşılaştığı adaletsizlikleri ve çaresizlik duygusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

İşte o video:

Stajda yaşadıkları yüzünden gözyaşlarını tutamayan genç bir kadının videosu gündem oldu.

Stajda yaşadıkları yüzünden gözyaşlarını tutamayan genç bir kadının videosu gündem oldu.

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan kadın, “Hakkımı yiyorlar, önüme geçiyorlar. Ben sadece kenara çekilip sessizce ağlıyorum. Hakkımı savunamıyorum. Annemler de ‘Tamam olabilir’ diyor. Tamam ama ayıp ya! Bu kadar kötü insanlar olamazsınız ya!” dedi.

Bu trajik olaya sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

Bu trajik olaya sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.
Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
