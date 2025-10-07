Dünya Hassas Kalpler İçin Cehennem: Bir Kadın, İş Yerinde Yaşadıklarını Gözyaşları İçinde Anlattı

İş yerindeki haksızlık ve zorbalığın ağırlığını taşıyan genç bir kadın, staj döneminde yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatarak sosyal medyada gündem oldu. “Hakkımı yiyorlar, önüme geçiyorlar. Ben sadece kenara çekilip sessizce ağlıyorum. Hakkımı savunamıyorum. Annemler de ‘Tamam olabilir’ diyor. Tamam ama ayıp ya! Bu kadar kötü insanlar olamazsınız ya!” sözleri, özellikle genç çalışanların karşılaştığı adaletsizlikleri ve çaresizlik duygusunu bir kez daha gündeme taşıdı.
İşte o video:
Stajda yaşadıkları yüzünden gözyaşlarını tutamayan genç bir kadının videosu gündem oldu.
Bu trajik olaya sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.
Siz neler düşünüyorsunuz?
