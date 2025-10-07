Binlerce Yıllık Sessizlik Bozuldu: 40 Bin Yıllık Donmuş Mikroplar Canlandı
Alaska’daki permafrost tabakalarından çıkarılan örneklerde, binlerce yıl boyunca hareketsiz kalan mikroorganizmaların laboratuvar ortamında yeniden canlandığı görüldü. Bu keşif bilim dünyasında büyük ilgi uyandırırken, aynı zamanda iklim değişikliği ve potansiyel sağlık riskleri konusunda da önemli soruları gündeme getirdi.
Kuzey’in sessiz topraklarından gelen bir haber, bilim dünyasında hem heyecan hem de tedirginlik yarattı.
Colorado Boulder Üniversitesi’nden araştırmacılar, permafrost olarak bilinen kalıcı don tabakasının derinliklerinden aldıkları örneklerde, mikroskobik canlıları kontrollü laboratuvar koşullarında yeniden harekete geçirmeyi başardı.
Başlangıçta her 100.000 hücreden yalnızca biri hafif bir hareketlilik gösterdi.
Bu canlanma yalnızca mikrobiyoloji açısından değil, iklim değişikliği araştırmaları bakımından da büyük önem taşıyor.
