Binlerce Yıllık Sessizlik Bozuldu: 40 Bin Yıllık Donmuş Mikroplar Canlandı

07.10.2025 - 11:47

Alaska’daki permafrost tabakalarından çıkarılan örneklerde, binlerce yıl boyunca hareketsiz kalan mikroorganizmaların laboratuvar ortamında yeniden canlandığı görüldü. Bu keşif bilim dünyasında büyük ilgi uyandırırken, aynı zamanda iklim değişikliği ve potansiyel sağlık riskleri konusunda da önemli soruları gündeme getirdi.

Kuzey’in sessiz topraklarından gelen bir haber, bilim dünyasında hem heyecan hem de tedirginlik yarattı.

Alaska’da yapılan yeni bir araştırmada, yaklaşık 40 bin yıldır buzulların içinde donmuş halde bekleyen mikroorganizmalar yeniden canlandırıldı. Bilim kurgu filmlerini aratmayan bu gelişme insanlık için hem büyüleyici hem de rahatsız edici bir olasılığı gündeme taşıyor: Geçmişte unutulmuş mikroplar, geleceğin yeni tehdidi olabilir mi?

Colorado Boulder Üniversitesi’nden araştırmacılar, permafrost olarak bilinen kalıcı don tabakasının derinliklerinden aldıkları örneklerde, mikroskobik canlıları kontrollü laboratuvar koşullarında yeniden harekete geçirmeyi başardı.

Yüzeyin metrelerce altından çıkarılan bu organizmalar, on binlerce yıl boyunca zamanın dışında, adeta dondurulmuş bir uykuda kalmıştı.

Başlangıçta her 100.000 hücreden yalnızca biri hafif bir hareketlilik gösterdi.

Ancak aylar süren gözlemlerin ardından bazı mikroorganizmaların koloniler oluşturduğu, hatta biyofilm denilen koruyucu yapılar meydana getirdiği fark edildi. Yani binlerce yıl önce donan bu mikroskobik yaşam formları, bugün yeniden kendi ekosistemlerini kurmaya başladı.

Bu canlanma yalnızca mikrobiyoloji açısından değil, iklim değişikliği araştırmaları bakımından da büyük önem taşıyor.

Çünkü bu mikroplar uyanır uyanmaz yalnızca biyolojik değil, kimyasal etkiler de yaratıyor. Araştırmalar, bazı türlerin faaliyetleri sırasında karbondioksit ve metan gibi sera gazlarını serbest bırakabildiğini gösteriyor. Özellikle metan, karbondioksite göre çok daha güçlü bir ısı tutma kapasitesine sahip.

Jeolojik bilimci Dr. Tristan Caro, Alaska’daki yaz mevsimlerinin giderek uzamasının permafrostu çözülmeye daha açık hale getirdiğini vurguluyor. Ona göre esas tehlike birkaç sıcak gün değil, mevsim dengelerinin tamamen değişmesi. Çünkü bu çözülme, yalnızca donmuş mikropları değil, toprak altında sıkışmış devasa miktarda karbonu da serbest bırakabilir.

