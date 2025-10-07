Nasip Olur mu? 6 Yıl Aralıklarla Değişimini Paylaşan Aile Sizin de İçinizi Isıtacak

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada viral olan bir paylaşım, birçok kişinin ilgisini çekti. Altı yıl arayla hayatlarının nasıl değiştiğini gösteren çift, samimiyetleri ve sıcak halleriyle adeta içimizi ısıttı. Fotoğraflar, zamanın ne kadar hızlı geçtiğini gözler önüne sererken, bazı kullanıcılar da ‘Allah’ım nasip et’ demekten kendini alamadı.