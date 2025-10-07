Nasip Olur mu? 6 Yıl Aralıklarla Değişimini Paylaşan Aile Sizin de İçinizi Isıtacak
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada viral olan bir paylaşım, birçok kişinin ilgisini çekti. Altı yıl arayla hayatlarının nasıl değiştiğini gösteren çift, samimiyetleri ve sıcak halleriyle adeta içimizi ısıttı. Fotoğraflar, zamanın ne kadar hızlı geçtiğini gözler önüne sererken, bazı kullanıcılar da ‘Allah’ım nasip et’ demekten kendini alamadı.
2019'daki paylaşım şöyleydi:
Bundan tam 6 sene sonra tekrardan mutlu aile tablosunu paylaşan çift gündem oldu.
Gelen yorumlardan bazıları:
Siz neler düşünüyorsunuz?
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
