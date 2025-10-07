onedio
Nasip Olur mu? 6 Yıl Aralıklarla Değişimini Paylaşan Aile Sizin de İçinizi Isıtacak

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 15:43

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada viral olan bir paylaşım, birçok kişinin ilgisini çekti. Altı yıl arayla hayatlarının nasıl değiştiğini gösteren çift, samimiyetleri ve sıcak halleriyle adeta içimizi ısıttı. Fotoğraflar, zamanın ne kadar hızlı geçtiğini gözler önüne sererken, bazı kullanıcılar da ‘Allah’ım nasip et’ demekten kendini alamadı.

2019'daki paylaşım şöyleydi:

Bundan tam 6 sene sonra tekrardan mutlu aile tablosunu paylaşan çift gündem oldu.

Gelen yorumlardan bazıları:

Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

