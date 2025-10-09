onedio
Kişiliğiniz Kaderiniz Olabilir: Araştırmaya Göre Uzun Yaşamın Anahtarı Karakterinizde Saklı

Metehan Bozkurt
09.10.2025 - 09:42

Yeni bir araştırma, uzun yaşamın ardındaki sırrın yalnızca genlerde değil, kişilik yapımızda da gizli olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, insanların kendilerini nasıl tanımladıklarının ömür uzunluğu üzerinde düşündüğümüzden daha büyük bir rol oynadığını söylüyor. Düzenli, aktif ve yardımsever kişilikler daha uzun yaşarken stresli, karamsar ya da endişeli olanlarda bu olasılığın azaldığı görülüyor.

Kaynak: https://tr.euronews.com/saglik/2025/1...
Yeni yayımlanan bir araştırma, uzun yaşamanın yalnızca genetikle değil, kişilik özellikleriyle de yakından bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.

Üstelik, bu özellikler sandığımızdan çok daha belirleyici.

Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Dürtüsel ve stresli mi, yoksa düzenli, aktif ve yardımsever biri olarak mı? Edinburgh Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü geniş çaplı araştırmaya göre, ikinci gruptaysanız ömrünüzün daha uzun olma ihtimali ciddi şekilde artıyor.

“Büyük Beşli” kişilik modelini temel alan ve Journal of Psychosomatic Research dergisinde yayımlanan çalışmada, 22 binden fazla katılımcının 6 ila 28 yıl boyunca takip edilen verileri incelendi.

Kendini “aktif” olarak tanımlayan kişilerin ölüm riski diğerlerine kıyasla yüzde 21 daha düşük çıktı. Düzenli, çalışkan, yardımsever ve sorumluluk sahibi bireylerin de benzer şekilde daha uzun yaşadığı gözlemlendi.

Araştırmanın yürütücülerinden Prof. Rene Mottus, kişilik özelliklerinin uzun ömür tahmininde yaş, cinsiyet veya mevcut hastalık geçmişinden bile daha etkili olabildiğini belirtiyor.

Mottus’a göre kişilik yapımız; ilaçları düzenli alma, sağlıklı alışkanlıkları sürdürme veya stresle başa çıkma gibi davranışlarımızı doğrudan şekillendiriyor.

Psikolog Dr. John Francis Leader ise kişiliğin tamamen sabit olmadığını hatırlatıyor: “Kendini geliştirme çabaları, yaşam tarzı değişiklikleri veya destekleyici bir çevre, kişilik özelliklerinde fark yaratabilir. Bu nedenle, değişmek mümkün ve bazen uzun ömrün anahtarı da bu dönüşümde gizli.”

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
