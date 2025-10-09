Kişiliğiniz Kaderiniz Olabilir: Araştırmaya Göre Uzun Yaşamın Anahtarı Karakterinizde Saklı
Yeni bir araştırma, uzun yaşamın ardındaki sırrın yalnızca genlerde değil, kişilik yapımızda da gizli olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, insanların kendilerini nasıl tanımladıklarının ömür uzunluğu üzerinde düşündüğümüzden daha büyük bir rol oynadığını söylüyor. Düzenli, aktif ve yardımsever kişilikler daha uzun yaşarken stresli, karamsar ya da endişeli olanlarda bu olasılığın azaldığı görülüyor.
Yeni yayımlanan bir araştırma, uzun yaşamanın yalnızca genetikle değil, kişilik özellikleriyle de yakından bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.
“Büyük Beşli” kişilik modelini temel alan ve Journal of Psychosomatic Research dergisinde yayımlanan çalışmada, 22 binden fazla katılımcının 6 ila 28 yıl boyunca takip edilen verileri incelendi.
Araştırmanın yürütücülerinden Prof. Rene Mottus, kişilik özelliklerinin uzun ömür tahmininde yaş, cinsiyet veya mevcut hastalık geçmişinden bile daha etkili olabildiğini belirtiyor.
