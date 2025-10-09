Kişiliğiniz Kaderiniz Olabilir: Araştırmaya Göre Uzun Yaşamın Anahtarı Karakterinizde Saklı

Üstelik, bu özellikler sandığımızdan çok daha belirleyici.

Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Dürtüsel ve stresli mi, yoksa düzenli, aktif ve yardımsever biri olarak mı? Edinburgh Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü geniş çaplı araştırmaya göre, ikinci gruptaysanız ömrünüzün daha uzun olma ihtimali ciddi şekilde artıyor.