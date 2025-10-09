onedio
34 Yaşındaki İnternet Fenomeninin Dolgu Kabusu: Saatlerce Masada Kaldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 12:04

Yıllarca dolgu yaptırarak yüzünü şekillendiren 34 yaşındaki influencer Ashley Stobart, sonunda bıçak altına yatmaya karar verdi. Ancak yüz germe ameliyatı sırasında doktorların karşılaştığı manzara herkesi şoke etti. Cerrahlar, Stobart’ın cildinin altından yıllar içinde biriken enfekte dolgu kalıntılarını temizlemek için saatlerce uğraştı. Stobart, “Yüzümü o kadar çok doldurup erittim ki artık bana ait değil gibiydi” diyerek yaşadığı pişmanlığı anlattı.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/369...

Yıllarca yüz dolgusu yaptırarak cildini “istismar ettiğini” söyleyen İngiliz fenomen Ashley Stobart, sonunda 34 yaşında bıçak altına yattı.

Ancak yüz germe ameliyatı sırasında ortaya çıkan tablo, hem kendisini hem de doktorlarını şaşkına çevirdi.

30 yaşından beri yüz germe ameliyatı yaptırmak istediğini anlatan Stobart, hiçbir cerrahın bu kadar genç yaşta operasyonu kabul etmediğini söylüyor. Dört yıl sonra sonunda istediği ameliyatı yaptırdığında ise cerrahların saatlerce yüzünden enfekte olmuş “yeşil iltihapları” temizlemek zorunda kaldığını anlattı.

Dokuz buçuk saat süren operasyonun ardından konuşan 35 yaşındaki Stobart,

Doktor yüzümden dolgu çıkarıyordu. Eşim sürekli hastaneyi arayıp iyi olup olmadığımı soruyordu. Onlar da ‘Henüz tüm bu pisliği temizleyemedik’ diyorlardı” ifadelerini kullandı.

Yıllar boyunca tekrar tekrar dolgu yaptırmanın cildini ciddi şekilde gerdiğini belirten Stobart, cerrahın her iki yanaktan da yaklaşık 10 santimetreye yakın fazla deri çıkardığını söyledi:

“Yıllarca dolgu yaptır, erittir, tekrar yaptır… Artık yüzümde hiçbir hat kalmamıştı. Dolgularla o kadar oynadım ki, sonunda yüzüm bana ait gibi görünmüyordu.”

Hamilelik dönemlerinde de dolgu yaptırmaya devam ettiğini itiraf eden fenomen, bu dönemde cildinin su tuttuğunu ve yüzünün şişip tanınmaz hale geldiğini anlattı:

“Bir dönem yüzüm öyle şişti ki çift çenem çıktı. Aynaya baktığımda kendimi tanıyamadım. O yüzden yüz germe yaptırmaya karar verdim.”

Ameliyat için 34 bin sterlin (yaklaşık 1,5 milyon TL) ödeyen Stobart, sosyal medyada aldığı acımasız yorumlara rağmen pişman olmadığını söylüyor:

“Bu benim param, benim kararım. Araştırmamı yaptım, her şeyi güvenli biçimde gerçekleştirdim. Kadınların kendi bedenleriyle ilgili seçimleri yüzünden alay edilmesi artık son bulmalı.”

