34 Yaşındaki İnternet Fenomeninin Dolgu Kabusu: Saatlerce Masada Kaldı
Yıllarca dolgu yaptırarak yüzünü şekillendiren 34 yaşındaki influencer Ashley Stobart, sonunda bıçak altına yatmaya karar verdi. Ancak yüz germe ameliyatı sırasında doktorların karşılaştığı manzara herkesi şoke etti. Cerrahlar, Stobart’ın cildinin altından yıllar içinde biriken enfekte dolgu kalıntılarını temizlemek için saatlerce uğraştı. Stobart, “Yüzümü o kadar çok doldurup erittim ki artık bana ait değil gibiydi” diyerek yaşadığı pişmanlığı anlattı.
Yıllarca yüz dolgusu yaptırarak cildini “istismar ettiğini” söyleyen İngiliz fenomen Ashley Stobart, sonunda 34 yaşında bıçak altına yattı.
Dokuz buçuk saat süren operasyonun ardından konuşan 35 yaşındaki Stobart,
Hamilelik dönemlerinde de dolgu yaptırmaya devam ettiğini itiraf eden fenomen, bu dönemde cildinin su tuttuğunu ve yüzünün şişip tanınmaz hale geldiğini anlattı:
