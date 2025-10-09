onedio
"Yapay Zeka Sanıyorlar!": 'Dev Gibi' Bebeğiyle Paylaşım Yapan Anne Gelen Linçlere Cevap Verdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 15:02

Avustralyalı genç bir anne, iri yapılı bebeğini paylaştığı videonun ardından sosyal medyada gündem oldu. Oğlunun yapay zekayla oluşturulduğunu düşünen kullanıcılara yanıt veren anne, “Bu benim gerçek oğlum, sadece büyük bir bebek” diyerek iddialara son noktayı koydu.

Avustralyalı genç anne Chloe Sutton, oğlunun büyüklüğü nedeniyle internette yapay zeka ürünü sanılmasına sonunda isyan etti.

25 yaşındaki fitness tutkunu Chloe, 18 aylık oğlu Grizzly Odell’i kucağına alarak çektiği videoda “Birçok insan onun yapay zeka olduğunu düşünüyor ama değil. Bu benim oğlum.” sözleriyle söylentilere nokta koydu.

Oğlu, geçen sene 3 kilo doğdu ancak yalnızca yedi ayda 9,5 kiloya ulaştı.

Chloe’nin anlatımına göre doktor bile bu duruma şaşırarak bebeğini “tam bir dev” olarak nitelendirdi. “Ölçüm tahtasına koyduklarında hemşirenin ilk tepkisi ‘Bu doğru olamaz!’ demek olmuştu.” diyen anne, oğlunun sadece iri yapılı bir bebek olduğunu vurguladı.

