Ünlü Milyarder, Orta Gelir Grubuna Yatırım Tavsiyesinde Bulundu: "Servetin En Büyük Düşmanı..."

Ünlü Milyarder, Orta Gelir Grubuna Yatırım Tavsiyesinde Bulundu: "Servetin En Büyük Düşmanı..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.10.2025 - 07:25

Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett, orta gelir grubuna finansal istikrarın anahtarını sade ama etkileyici bir dille anlattı. Yıllardır servetini istikrarlı yatırımlarla büyüten Buffett, para yönetiminde en büyük hatanın “gereksiz harcamalar ve borç” olduğunu vurguladı.

Kaynak: Sözcü

Dünyanın en tanınmış yatırımcılarından Warren Buffett, bir kez daha sade ama çarpıcı bir tavsiyeyle gündeme geldi.

Dünyanın en tanınmış yatırımcılarından Warren Buffett, bir kez daha sade ama çarpıcı bir tavsiyeyle gündeme geldi.

95 yaşındaki milyarder, onlarca yıllık tecrübesini tek bir cümlede özetledi:

“Harcamalardan kalan parayı biriktirmeyin; birikim yaptıktan sonra kalan parayı harcayın.”

Buffett’a göre finansal istikrarın sırrı maaş yatar yatmaz fatura ödemek ya da alışveriş yapmak değil, önce kendine yatırım yapmaktan geçiyor. Bu alışkanlık uzun vadede tam anlamıyla finansal özgürlüğün kapısını aralıyor.

Sözcü'nün haberine göre, Buffett orta gelir grubunun en büyük hatasının "gereksiz harcamalar" olduğunu söylüyor.

Sözcü'nün haberine göre, Buffett orta gelir grubunun en büyük hatasının “gereksiz harcamalar” olduğunu söylüyor.

Ona göre, gelirinin altında yaşamak sadece parayı korumakla kalmaz, aynı zamanda insanın gerçekten neye değer verdiğini de fark etmesini sağlar:

“Değer katmayan hiçbir şeye para harcamayın.”

Ünlü yatırımcı, özellikle tüketici kredilerine ve kredi kartı borçlarına karşı uyarıyor.

Ünlü yatırımcı, özellikle tüketici kredilerine ve kredi kartı borçlarına karşı uyarıyor.

Bu tür borçların kişisel mali sağlığı ciddi biçimde zedelediğini belirterek, kendi yaşamında da mümkün olduğunca nakit kullanmaya özen gösterdiğini söylüyor:

“Gereksiz borç almak, zenginleşme yolunda en büyük engeldir.”

Buffett’ın en çok üzerinde durduğu konu ise kişisel gelişim. Buffet'a göre para biriktirmek kadar hatta belki ondan da önemli olan şey, bilgiye, beceriye ve karaktere yatırım yapmak.

“Kendinize yaptığınız yatırım, hayatınızın en yüksek getirili yatırımıdır. Çünkü bunu sizden kimse alamaz.”

Metehan Bozkurt
