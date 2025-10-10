Ünlü Milyarder, Orta Gelir Grubuna Yatırım Tavsiyesinde Bulundu: "Servetin En Büyük Düşmanı..."

Bu tür borçların kişisel mali sağlığı ciddi biçimde zedelediğini belirterek, kendi yaşamında da mümkün olduğunca nakit kullanmaya özen gösterdiğini söylüyor:

“Gereksiz borç almak, zenginleşme yolunda en büyük engeldir.”

Buffett’ın en çok üzerinde durduğu konu ise kişisel gelişim. Buffet'a göre para biriktirmek kadar hatta belki ondan da önemli olan şey, bilgiye, beceriye ve karaktere yatırım yapmak.