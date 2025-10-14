Z Kuşağı Geleneksel Patronları Reddediyor: "Bilinçli Patronsuzlaşma" Nedir?
Z kuşağı, iş dünyasında alışılmışın dışında bir yol izliyor. Orta düzey yönetici pozisyonlarına yükselmek yerine uzmanlık, özerklik ve doğrudan etkiyi tercih ediyor. Bu yeni yaklaşım, “bilinçli patronsuzlaşma” olarak adlandırılıyor. Genç profesyoneller, geleneksel hiyerarşi ve bürokrasiden uzak durmayı bilinçli bir tercih olarak benimserken, iş hayatında kendi değerlerini ve kişisel gelişimlerini önceliklendiriyor.
Peki nedir bu bilinçli patronsuzlaşma?
Geleneksel iş hiyerarşileri, Z kuşağı için artık çekici değil.
Neden ortaya çıktı?
İş dünyası nasıl değişiyor?
