Bu Numaraları Kesinlikle Açmayın! “Evet” Demek Dolandırıcılığa Kapı Aralayabilir
Telefonunuza gelen her çağrı güvenli değil. Bilinmeyen numaralardan gelen ve sizi kısa bir “evet” yanıtı almaya yönelten aramalar, sahte sözleşme ve izinsiz finansal işlem tuzaklarının kapısını aralayabilir. Özellikle çekiliş, abonelik ya da “hesabınız hakkında” gibi önemsiz görünen senaryolarda aceleyle yanıt vermeyin; önce durup sorgulayın, gerekirse numarayı engelleyin ve resmi mercilere başvurun.
Telefon dolandırıcılığı vakaları hızla artıyor.
Dolandırıcılar sıklıkla “Evet tuzağı” yöntemini kullanıyor.
Öne Çıkan Şikayet Konuları ve Numara Örnekleri
