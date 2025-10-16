onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu Numaraları Kesinlikle Açmayın! “Evet” Demek Dolandırıcılığa Kapı Aralayabilir

Bu Numaraları Kesinlikle Açmayın! “Evet” Demek Dolandırıcılığa Kapı Aralayabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.10.2025 - 12:51

Telefonunuza gelen her çağrı güvenli değil. Bilinmeyen numaralardan gelen ve sizi kısa bir “evet” yanıtı almaya yönelten aramalar, sahte sözleşme ve izinsiz finansal işlem tuzaklarının kapısını aralayabilir. Özellikle çekiliş, abonelik ya da “hesabınız hakkında” gibi önemsiz görünen senaryolarda aceleyle yanıt vermeyin; önce durup sorgulayın, gerekirse numarayı engelleyin ve resmi mercilere başvurun.

Kaynak: Sözcü

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Telefon dolandırıcılığı vakaları hızla artıyor.

Telefon dolandırıcılığı vakaları hızla artıyor.

Son dönemde özellikle bazı numaralardan yapılan aramalarda vatandaşlardan alınan “evet” yanıtları, sahte sözleşmelerin ve izinsiz finansal işlemlerin önünü açıyor. Bu nedenle bilinmeyen numaralardan gelen çağrılara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Dolandırıcılar sıklıkla “Evet tuzağı” yöntemini kullanıyor.

Dolandırıcılar sıklıkla “Evet tuzağı” yöntemini kullanıyor.

Arayan kişi, “Sesiniz kaydediliyor mu?” veya “Katılmak ister misiniz?” gibi sorularla telefondan onay almayı hedefliyor. Alınan bu onaylar, daha sonra sahte sözleşmeler veya izinsiz banka işlemleri için delil olarak gösterilebiliyor.

Öne Çıkan Şikayet Konuları ve Numara Örnekleri

Öne Çıkan Şikayet Konuları ve Numara Örnekleri

Almanya’da özellikle Hamburg ve Düsseldorf merkezli numaralardan yapılan aramalar yoğun şikayet alıyor. Bunlar arasında:

  • 040 855997157

  • 040 855997156

  • 040 29996651

  • 0211 95586819

  • 0211 95586817

  • 0155 10544039

Bu hatlar genellikle çekiliş veya abonelik tuzaklarıyla ilişkilendiriliyor. Vatandaşların bu numaralara karşı özel dikkat göstermesi gerekiyor.

Dolandırıcıların Yaygın Taktikleri

  • “Çekiliş kazandınız” veya “Ücretsiz deneme süreniz sona erdi” söylemleri

  • Kişisel bilgileri önceden biliyormuş gibi davranarak güven oluşturma

  • Aboneliği iptal etmek için IBAN veya banka bilgisi talep etme

Şüpheli Aramaları Tanıma Kriterleri

  • Sabah erken veya geç saatlerde yapılan aramalar

  • Gün içinde üçten fazla arama denemesi

  • Çağrı merkezi arka plan gürültüsü veya sessiz hat

  • Baskıcı ve kişisel bilgi talep eden ifadeler

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın