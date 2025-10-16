Bilim İnsanları Açıkladı: Bu Yaşta Beynimiz Zirve Noktaya Ulaşıyor

Vicdanlılık 65, duygusal denge 75 yaşında zirve yaparken, ahlaki muhakeme ve bilişsel önyargılara direnme kapasitesi 70’li yaşlara kadar artıyor.

Prof. Gignac, “Orta yaş bir düşüş dönemi değil; deneyim, duygusal denge ve ahlaki muhakeme ile beyin olgunluğa ulaşıyor. Bu da dengeli kararlar alınmasını sağlıyor” diyor.

Araştırma, yaş temelli önyargıların gözden geçirilmesi gerektiğini de vurguluyor: Bazı kişilerde hafıza ve düşünme hızında düşüş görülebilir, ancak birçok birey bu yetilerini uzun süre koruyabiliyor.