onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bilim İnsanları Açıkladı: Bu Yaşta Beynimiz Zirve Noktaya Ulaşıyor

Bilim İnsanları Açıkladı: Bu Yaşta Beynimiz Zirve Noktaya Ulaşıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.10.2025 - 12:23

Bilim insanları, insan beyninin işleyişiyle ilgili alışılmışın dışında bir gerçeği ortaya koydu. Çoğu kişinin gençlik dönemini en verimli zaman olarak bildiği zihin, aslında düşündüğümüzden çok daha geç bir dönemde zirveye ulaşıyor. Araştırmacılar, beynin farklı yeteneklerinin ve psikolojik becerilerinin zamanla nasıl değiştiğini inceleyerek, zihinsel olgunluğun ve dengeyle alınan kararların belirli bir yaşta en yüksek seviyeye çıktığını ortaya koydu.

Kaynak: TRT

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni bir araştırma, insan beyninin en yüksek performansa gençlikte değil, 55–60 yaşları arasında ulaştığını ortaya koydu.

Yeni bir araştırma, insan beyninin en yüksek performansa gençlikte değil, 55–60 yaşları arasında ulaştığını ortaya koydu.

Avustralya’daki The University of Western Australia’dan Prof. Gilles E. Gignac ve ekibinin çalışmasına göre, mantıksal düşünme, hafıza, bilgi düzeyi, işlem hızı, kişilik özellikleri ve duygusal denge gibi 16 farklı boyut incelendi. Bu veriler, zihinsel işlevlerin 55–60 yaşta zirveye ulaştığını, 65 yaşından sonra yavaş yavaş azaldığını gösteriyor.

Araştırma ayrıca bazı yeteneklerin yaşla birlikte gelişmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Araştırma ayrıca bazı yeteneklerin yaşla birlikte gelişmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Vicdanlılık 65, duygusal denge 75 yaşında zirve yaparken, ahlaki muhakeme ve bilişsel önyargılara direnme kapasitesi 70’li yaşlara kadar artıyor.

Prof. Gignac, “Orta yaş bir düşüş dönemi değil; deneyim, duygusal denge ve ahlaki muhakeme ile beyin olgunluğa ulaşıyor. Bu da dengeli kararlar alınmasını sağlıyor” diyor.

Araştırma, yaş temelli önyargıların gözden geçirilmesi gerektiğini de vurguluyor: Bazı kişilerde hafıza ve düşünme hızında düşüş görülebilir, ancak birçok birey bu yetilerini uzun süre koruyabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın