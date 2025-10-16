Dokundukları Her Şeyi Mahvediyorlar: En Beceriksiz 5 Burç!

Bazı burçlar, ne kadar uğraşsalar da işleri yoluna koymakta diğerlerine göre biraz daha zorlanabilir. Tabii ki bu durum onların kötü ya da yeteneksiz olduğu anlamına gelmiyor; sadece bazı konularda pratiklikleri sınırlı olabilir. İşte astrolojinin en beceriksiz burçları...