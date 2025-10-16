onedio
Kadıköy Metrosundaki Yürüyen Merdivenlerde Çıkan Kavgaya Yapılan TikTok Editi Gündem Oldu

Kadıköy
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.10.2025 - 15:10

Kadıköy metrosunda yürüyen merdivenlerde yaşanan kavga, sosyal medyada gündem oldu. O anlara yapılan yaratıcı TikTok editi binlerce kez paylaşıldı.

İşte o edit:

Kadıköy metrosunda yürüyen merdivenlerde yaşanan kavga, bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.

O anları TikTok'taki popüler bir akımla birleştirerek paylaşan kişi, görüntüleri kısa sürede viral hale getirdi. İddiaya göre tartışma, videoda yer alan kıvırcık saçlı bir adamın kadınların yanında küfürlü konuşmasıyla başladı.

