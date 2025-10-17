Kırkkilise, Kengırı, Karaköse... Günümüz 81 İlimizin Osmanlı Dönemindeki Tarihî İsimleri

Ancak bazı şehirlerimiz tarih boyunca farklı adlarla biliniyordu. Bunun sebebi Osmanlı’nın özellikle Anadolu’daki köklü şehirleri, eski ve bilinen adlarıyla idari kayıtlara geçirmesi ve halk arasında da bu isimlerin kullanılmaya devam etmesiydi. Ancak bazı şehirler, tarih boyunca farklı medeniyetlerin etkisi altında kaldıkları veya Osmanlı tarafından yeniden adlandırıldıkları için isimleri değişmişti.