Bilim İnsanları Açıkladı: Geriye Doğru Yürümek Sandığınızdan Daha Faydalı
Yürüyüşün sağlığa faydası herkesin bildiği bir gerçek. Peki ya sadece yönünüzü değiştirirseniz? Geriye yürümek, hem kasları farklı çalıştırıyor hem de denge ve zihinsel farkındalığı artırıyor. Küçük bir değişiklik, büyük fark yaratabilir.
İşte detaylar...
Kaynak: Euronews
Yürümek en basit ve en etkili egzersizlerden biri.
Uzmanlara göre geriye yürümek, kas dengesini güçlendiren, esnekliği artıran ve koordinasyonu geliştiren bir egzersiz türü.
Kısaca, düz yolda hep ileriye yürüyen vücut bir süre sonra “otomatik pilota” geçiyor.
