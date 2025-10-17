onedio
Bilim İnsanları Açıkladı: Geriye Doğru Yürümek Sandığınızdan Daha Faydalı

Bilim İnsanları Açıkladı: Geriye Doğru Yürümek Sandığınızdan Daha Faydalı

17.10.2025 - 08:05

Yürüyüşün sağlığa faydası herkesin bildiği bir gerçek. Peki ya sadece yönünüzü değiştirirseniz? Geriye yürümek, hem kasları farklı çalıştırıyor hem de denge ve zihinsel farkındalığı artırıyor. Küçük bir değişiklik, büyük fark yaratabilir.

İşte detaylar...

Kaynak: Euronews

Yürümek en basit ve en etkili egzersizlerden biri.

Yürümek en basit ve en etkili egzersizlerden biri.

Ancak aynı hareketi sürekli tekrarlamak, bir süre sonra vücudu da zihni de tembelleştirebilir. İşte tam bu noktada “geriye yürümek” yani retro yürüyüş, hem bedene hem de beyne farklı bir 'meydan okuma' sunuyor.

Uzmanlara göre geriye yürümek, kas dengesini güçlendiren, esnekliği artıran ve koordinasyonu geliştiren bir egzersiz türü.

Uzmanlara göre geriye yürümek, kas dengesini güçlendiren, esnekliği artıran ve koordinasyonu geliştiren bir egzersiz türü.

Nevada Üniversitesi’nden biyomekanik uzmanı Janet Dufek, bu hareketin vücuda yeni uyaranlar sunduğunu ve alışılmışın dışında kas gruplarını çalıştırdığını belirtiyor. Dufek’e göre bu durum, yalnızca kas gücünü değil, zihinsel farkındalığı da artırıyor.

Kısaca, düz yolda hep ileriye yürüyen vücut bir süre sonra "otomatik pilota" geçiyor.

Kısaca, düz yolda hep ileriye yürüyen vücut bir süre sonra “otomatik pilota” geçiyor.

Geriye yürümek ise bu rutini bozuyor; denge, dikkat ve kas kontrolünü birlikte çalıştırıyor.

Kişisel antrenör Kevin Patterson’a göre, bu egzersizi güvenli şekilde denemek isteyenler için en uygun yer koşu bandı. Düşük hızda başlayarak adım alışkanlığını kazandıktan sonra süre yavaş yavaş artırılabilir. Hatta koşu bandını kapatıp kendi gücünüzle çevirmek (“dead mill”) bacak kaslarını daha da fazla devreye sokuyor.

Dufek ise yeni başlayanlara basit bir öneride bulunuyor. 10 dakikalık yürüyüşünüzün sadece 1 dakikasını geriye yürüyerek geçirin. Zamanla bu süreyi artırın, isterseniz bir partnerle dönüşümlü olarak deneyin. Başta yavaş ilerlemek şart; çünkü vücut dengeyi yeniden öğreniyor.

