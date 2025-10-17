Bilim İnsanları Açıkladı: Geriye Doğru Yürümek Sandığınızdan Daha Faydalı

Geriye yürümek ise bu rutini bozuyor; denge, dikkat ve kas kontrolünü birlikte çalıştırıyor.

Kişisel antrenör Kevin Patterson’a göre, bu egzersizi güvenli şekilde denemek isteyenler için en uygun yer koşu bandı. Düşük hızda başlayarak adım alışkanlığını kazandıktan sonra süre yavaş yavaş artırılabilir. Hatta koşu bandını kapatıp kendi gücünüzle çevirmek (“dead mill”) bacak kaslarını daha da fazla devreye sokuyor.

Dufek ise yeni başlayanlara basit bir öneride bulunuyor. 10 dakikalık yürüyüşünüzün sadece 1 dakikasını geriye yürüyerek geçirin. Zamanla bu süreyi artırın, isterseniz bir partnerle dönüşümlü olarak deneyin. Başta yavaş ilerlemek şart; çünkü vücut dengeyi yeniden öğreniyor.