Nestle Yeniden Yapılanıyor: 16 Bin Çalışan İşten Çıkarılacak
Nestle, küresel ölçekte operasyonlarını sadeleştirme ve kârlılığını artırma hedefiyle büyük bir yeniden yapılanma sürecine giriyor. Şirket, önümüzdeki iki yıl içinde dünya genelinde 16 bin çalışanın işine son verecek. İşten çıkarmalar özellikle yönetim ve ofis kadrolarını etkilerken, üretim ve tedarik zinciri bölümlerini de kapsayacak.
Kaynak: AA
Şirket, bu adımıyla iş gücünü optimize etmeyi ve yatırımlarını yüksek getiri sağlayan ürünlere yönlendirmeyi planlıyor.
Yönetim kadrosunda da hareketlilik var.
