Nestle Yeniden Yapılanıyor: 16 Bin Çalışan İşten Çıkarılacak

Ayrıca su ve premium içecek birimleri ile vitamin ve takviye markaları için stratejik portföy değerlendirmeleri de yapılacak.

Nestle’nin yeniden yapılanma hamlesi, karlılık ve verimliliği artırmayı amaçlarken, şirketin hisse fiyatı 2022’den bu yana yaklaşık yüzde 35 değer kaybetmiş durumda. 2024’te satış büyümesi yüzde 2,2 ile son yılların en düşük seviyesine gerilerken, 2025’in ilk dokuz ayında bu oran yüzde 3,3’e yükseldi.