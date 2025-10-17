onedio
Nestle Yeniden Yapılanıyor: 16 Bin Çalışan İşten Çıkarılacak

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.10.2025 - 09:44

Nestle, küresel ölçekte operasyonlarını sadeleştirme ve kârlılığını artırma hedefiyle büyük bir yeniden yapılanma sürecine giriyor. Şirket, önümüzdeki iki yıl içinde dünya genelinde 16 bin çalışanın işine son verecek. İşten çıkarmalar özellikle yönetim ve ofis kadrolarını etkilerken, üretim ve tedarik zinciri bölümlerini de kapsayacak.

Kaynak: AA

Nestle, CEO Philipp Navratil liderliğinde operasyonlarını sadeleştirme ve kârlılığı artırma hedefiyle dünya genelinde 16 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

İşten çıkarmaların 12 bini yönetim ve ofislerdeki beyaz yaka pozisyonlarını, kalan 4 bini ise üretim, lojistik ve tedarik zinciri bölümlerini kapsıyor.

Şirket, bu adımıyla iş gücünü optimize etmeyi ve yatırımlarını yüksek getiri sağlayan ürünlere yönlendirmeyi planlıyor.

Ayrıca su ve premium içecek birimleri ile vitamin ve takviye markaları için stratejik portföy değerlendirmeleri de yapılacak.

Nestle’nin yeniden yapılanma hamlesi, karlılık ve verimliliği artırmayı amaçlarken, şirketin hisse fiyatı 2022’den bu yana yaklaşık yüzde 35 değer kaybetmiş durumda. 2024’te satış büyümesi yüzde 2,2 ile son yılların en düşük seviyesine gerilerken, 2025’in ilk dokuz ayında bu oran yüzde 3,3’e yükseldi.

Yönetim kadrosunda da hareketlilik var.

Eski CEO Laurent Freixe, etik kurallar ihlali gerekçesiyle görevden alındı; yönetim kurulu başkanı Paul Bulcke planlanandan önce istifa ederken, yerine Inditex eski CEO’su Pablo Isla atandı. Freixe’in ardından CEO koltuğuna Philipp Navratil geçti ve Navratil, şirketin hızla değişen küresel pazarda rekabetçi kalabilmesi için “daha hızlı hareket etmesi” gerektiğini vurguladı.

