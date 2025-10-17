Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor: Hafta Sonu Hava Durumu Nasıl Olacak?
Hafta sonu hava sürprizlerle dolu olabilir. Bazı şehirlerde güneşli günler, bazı şehirlerde ise aralıklı yağmur bekleniyor. Peki bu hafta sonu hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, hafta sonu yurdun büyük bölümünde hava değişken seyredecek.
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak.
Büyükşehirlerde Hafta Sonu Hava Durumu Nasıl?
