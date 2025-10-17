onedio
Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor: Hafta Sonu Hava Durumu Nasıl Olacak?

hava durumu
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.10.2025 - 12:05

Hafta sonu hava sürprizlerle dolu olabilir. Bazı şehirlerde güneşli günler, bazı şehirlerde ise aralıklı yağmur bekleniyor. Peki bu hafta sonu hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, hafta sonu yurdun büyük bölümünde hava değişken seyredecek.

Ege ve Marmara bölgelerinde özellikle yarın yağış etkili olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde olacak, bazı bölgelerde gündüz sıcaklığı hafifçe 20 derecenin altına düşebilir.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak.

Marmara’nın kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi, Ege’nin iç kesimleri ve Karadeniz’in iç bölgelerinde yer yer sis etkili olacak.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Sıcaklıklarda kuzey bölgelerde 2–4 dereceye varan artış beklenirken, diğer bölgelerde kayda değer bir değişim öngörülmüyor.

Büyükşehirlerde Hafta Sonu Hava Durumu Nasıl?

  • Ankara: Hafta sonu yağış beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulutlu olacak, gündüz sıcaklıkları 18–20 derece civarında seyredecek.

  • İstanbul: Bugün ve yarın aralıklı yağışlar görülebilir. Sıcaklık 18–20 derece bandında olacak.

  • İzmir: Bugün ve yarın yağmur etkili olacak. Hava genel olarak az bulutlu ve sıcaklık yaklaşık 25 derece olacak.

Hafta sonu planlarınızı yaparken, özellikle Ege ve Marmara için yağmura karşı tedbirli olmanız faydalı olabilir.

Yorum Yazın