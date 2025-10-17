onedio
İnsanlardan Nefret Ediyorlar: En Asosyal 6 Burç!

Metehan Bozkurt
17.10.2025 - 14:01

Kalabalık ortamlarda huzursuz hisseden, insanlarla mesafeli olmayı tercih eden burçlar var. Onlar için sessizlik, bir kaçış değil; adeta bir yaşam biçimi. Sosyalleşmekten çok kendi düşünceleriyle baş başa kalmayı seven bu burçlar, insan ilişkilerinden kolayca sıkılabiliyor. İşte kalabalıklardan uzak durmayı seven, “insan sevmeyen” en asosyal 6 burç!

Oğlak Burcu

Oğlak burcu, işine ve hedeflerine öylesine odaklanır ki sosyal hayat genelde ikinci planda kalır. Kalabalık ortamlardansa üretken olduğu sessiz alanları tercih eder. İnsan ilişkilerinde temkinlidir; yeni biriyle kaynaşması zaman alabilir.

Başak Burcu

Başak, insan ilişkilerinde mükemmeliyet arar. Bu yüzden fazla samimi ortamlardan kaçabilir. Sosyalleşmekten çok, analiz etmekten hoşlanır. Kendi düzeni bozulmadığı sürece yalnız kalmak ona iyi gelir.

Akrep Burcu

Akrepler gizemli yapılarıyla bilinir. Duygularını kolay kolay paylaşmadıkları için kalabalık ortamlarda kendilerini yabancı hissedebilirler. Onlar için derin ve anlamlı bir sohbet, yüzeysel bir partiye bin basar.

Kova Burcu

Kova özgürlüğüne düşkündür, ama ironik biçimde insan ilişkilerinde mesafelidir. Kalabalık ortamlarda bile kendi düşüncelerine gömülür. Sosyal biri gibi görünse de duygusal anlamda yakınlaşmakta zorlanır.

Yengeç Burcu

Yengeç burcu, evini ve güvende hissettiği alanları dış dünyaya tercih eder. Sosyal ortamlardan çok tanıdık çevrelerde bulunmak ister. Kalabalık ve gürültü, onun hassas ruhuna fazla gelir.

Balık Burcu

Balıklar insanları sever ama kalabalıkları değil. Duygusal olarak fazlasıyla hassas oldukları için kalabalık ortamlarda yorulurlar. Kendi hayal dünyalarına kaçmak, onlar için en güzel sosyalleşme biçimidir.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
