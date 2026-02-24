İstanbul'da Bir Adam Sahur Zamanı Acil Servisin Önünde Hazırladığı Sandviçleri Dağıttı

Sosyal medyanın gücünün elbette farkındayız. Tek bir video ile başlayan pek çok şey dev bir akıma dönüşebiliyor. Kendi elleriyle hazırladığı sandviçleri hastanenin önünde dağıtan adamın videosu da Ramazan ayında, bu ayın atmosferine uygun bir adım atmak isteyenler için ilham oldu.