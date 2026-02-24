İstanbul'da Bir Adam Sahur Zamanı Acil Servisin Önünde Hazırladığı Sandviçleri Dağıttı

Kaynak: https://x.com/HVMHaber/status/2026290...
Ramazan ayının başlamasıyla sosyal medya platformları bu özel ayın coşkusunu ve manevi atmosferini yansıtan paylaşımlarla doldu. Kullanıcılar oruç tutmanın yanı sıra, sahur ve iftar sofralarının renkli görüntülerini, teravih namazlarını ve Ramazan etkinliklerini paylaşıyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı Ramazan ayında bir adım atmak istedi ve sahurda acil servisin önünde sandviç dağıttı. Sosyal medyada viral olan video pek çok kişiye de fikir verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belki de bir akımın fitilini ateşledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın