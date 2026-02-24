onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul'da Bir Adam Sahur Zamanı Acil Servisin Önünde Hazırladığı Sandviçleri Dağıttı

İstanbul'da Bir Adam Sahur Zamanı Acil Servisin Önünde Hazırladığı Sandviçleri Dağıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.02.2026 - 23:40 Son Güncelleme: 24.02.2026 - 23:44

İçerik Devam Ediyor

Ramazan ayının başlamasıyla sosyal medya platformları bu özel ayın coşkusunu ve manevi atmosferini yansıtan paylaşımlarla doldu. Kullanıcılar oruç tutmanın yanı sıra, sahur ve iftar sofralarının renkli görüntülerini, teravih namazlarını ve Ramazan etkinliklerini paylaşıyor. 

Bir sosyal medya kullanıcısı Ramazan ayında bir adım atmak istedi ve sahurda acil servisin önünde sandviç dağıttı. Sosyal medyada viral olan video pek çok kişiye de fikir verdi.

Kaynak: https://x.com/HVMHaber/status/2026290...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Belki de bir akımın fitilini ateşledi.

Belki de bir akımın fitilini ateşledi.

Sosyal medyanın gücünün elbette farkındayız. Tek bir video ile başlayan pek çok şey dev bir akıma dönüşebiliyor. Kendi elleriyle hazırladığı sandviçleri hastanenin önünde dağıtan adamın videosu da Ramazan ayında, bu ayın atmosferine uygun bir adım atmak isteyenler için ilham oldu.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın