Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Çırağan Sarayı'nda Yaptığı Lüks İftarı Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DVEPFM9jdDY/
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, sosyal medya platformlarında da iftar sofrası paylaşımları yer almaya başladı. Ramazan ayını nasıl değerlendirdiklerini ve bu zamanı nasıl kutladıklarını gözler önüne seren kullanıcılar, bazı farkları da gözler önüne seriyor elbette.
Bir sosyal medya kullanıcısı Çırağan Sarayı'nda yaptığı lüks iftarı paylaştı. Paylaşıma pek çok kişi 'Ramazan ruhu' hatırlatması yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu lüks iftar menüsünün kişi başı fiyatı 6200 TL. Peki menüde neler var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın