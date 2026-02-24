onedio
Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Çırağan Sarayı'nda Yaptığı Lüks İftarı Paylaştı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Çırağan Sarayı'nda Yaptığı Lüks İftarı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.02.2026 - 21:34

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, sosyal medya platformlarında da iftar sofrası paylaşımları yer almaya başladı. Ramazan ayını nasıl değerlendirdiklerini ve bu zamanı nasıl kutladıklarını gözler önüne seren kullanıcılar, bazı farkları da gözler önüne seriyor elbette.

Bir sosyal medya kullanıcısı Çırağan Sarayı'nda yaptığı lüks iftarı paylaştı. Paylaşıma pek çok kişi 'Ramazan ruhu' hatırlatması yaptı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DVEPFM9jdDY/
Bu lüks iftar menüsünün kişi başı fiyatı 6200 TL. Peki menüde neler var.

Bu lüks iftar menüsünün kişi başı fiyatı 6200 TL. Peki menüde neler var.

1. İftariyelikler 

  • Hurma, kuru kayısı ve kuru incir

  • Ceviz içi

  • Bal ve kaymak

  • Tereyağı ve çeşitli peynirler (beyaz peynir, tulum peyniri vb.)

  • Zeytin çeşitleri

  • Pastırma

  • Domates ve salatalık söğüş

2. Başlangıçlar ve Ara Sıcaklar

  • Günün Çorbası: Mercimek çorbası olduğu görülüyor.

  • Kemik İlikli Humus: Videonun başında üzerine etli/baharatlı bir karışımın döküldüğü o meşhur tabak.

  • Pide: Üzerine yumurta sarısı kondurulan, peynirli özel bir pide.

  • Salata: Nar taneleriyle süslenmiş taze yeşil salata.

3. Ana Yemek

  • Et Tandır / Döner Tabağı: Yanında pirinç pilavı, közlenmiş biber ve domates ile servis edilen ağır ateşte pişmiş bir et yemeği.

4. Tatlı ve İçecekler

  • Özel Çikolatalı Tatlı: Kuş yuvası formunda sunulan, üzerinde altın varak bulunan bir tatlı.

  • Osmanlı Şerbeti: Geleneksel bardaklarda sunulan kırmızı renkli şerbet.

  • Sınırsız Çay

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
