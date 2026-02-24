Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Çırağan Sarayı'nda Yaptığı Lüks İftarı Paylaştı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, sosyal medya platformlarında da iftar sofrası paylaşımları yer almaya başladı. Ramazan ayını nasıl değerlendirdiklerini ve bu zamanı nasıl kutladıklarını gözler önüne seren kullanıcılar, bazı farkları da gözler önüne seriyor elbette.

Bir sosyal medya kullanıcısı Çırağan Sarayı'nda yaptığı lüks iftarı paylaştı. Paylaşıma pek çok kişi 'Ramazan ruhu' hatırlatması yaptı.