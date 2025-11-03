241 Kişinin Öldüğü Uçak Kazasından Kurtulan Tek Kişiydi, İtiraflarıyla Yürekleri Burktu
Haziran ayında yaşanan ve 241 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç uçak kazasından sağ çıkan tek kişi, aylar sonra sessizliğini bozdu. Kardeşini o kazada kaybeden Vishwashkumar Ramesh, yaşadığı travmayı ve kazadan sonra değişen hayatını anlattı. Her gün fiziksel ve ruhsal acı çektiğini söyleyen Ramesh’in sözleri, dinleyen herkesin içini dağladı.
12 Haziran’da Ahmedabad’da kalkıştan kısa bir süre sonra düşen Air India 171 sefer sayılı uçakta 241 kişi bulunuyordu.
O kazadan sağ çıkabilen tek kişi ise Vishwashkumar Ramesh’ti.
Dört yaşında bir oğlu olduğunu söyleyen Ramesh, oğluyla bile eskisi gibi iletişim kuramadığını belirtti.
