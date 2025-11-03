onedio
241 Kişinin Öldüğü Uçak Kazasından Kurtulan Tek Kişiydi, İtiraflarıyla Yürekleri Burktu

241 Kişinin Öldüğü Uçak Kazasından Kurtulan Tek Kişiydi, İtiraflarıyla Yürekleri Burktu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
03.11.2025 - 15:15

Haziran ayında yaşanan ve 241 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç uçak kazasından sağ çıkan tek kişi, aylar sonra sessizliğini bozdu. Kardeşini o kazada kaybeden Vishwashkumar Ramesh, yaşadığı travmayı ve kazadan sonra değişen hayatını anlattı. Her gün fiziksel ve ruhsal acı çektiğini söyleyen Ramesh’in sözleri, dinleyen herkesin içini dağladı.

12 Haziran’da Ahmedabad’da kalkıştan kısa bir süre sonra düşen Air India 171 sefer sayılı uçakta 241 kişi bulunuyordu.

Uçak, B.J. Medical College binasına çarparak büyük bir felakete yol açtı; hem uçaktaki yolcular hem de yerdeki 19 kişi hayatını kaybetti.

O kazadan sağ çıkabilen tek kişi ise Vishwashkumar Ramesh’ti.

Ramesh, enkazdan kanlar içinde ve tek ayakkabısıyla kurtulduğunu, ama kardeşi Ajay’ı bir daha göremediğini anlattı. ITV News’e konuşan Ramesh, “Hayatım tamamen değişti. Her gün acı çekiyorum. Ailem dağıldı, kimseyle konuşmuyorum. Günlerdir odamdan çıkmadan oturuyorum.” sözleriyle yaşadığı travmayı paylaştı.

Dört yaşında bir oğlu olduğunu söyleyen Ramesh, oğluyla bile eskisi gibi iletişim kuramadığını belirtti.

'Oğlum benimle vakit geçirmek istiyor ama ben ona vakit ayıramıyorum. Çünkü zihinsel olarak tamamen tükenmiş durumdayım.”

Ramesh, kendisine “mucizeyle hayatta kaldın” denildiğinde ise “Güzel bir şey söylüyorlar ama aynı uçakta kardeşimi kaybettim” diyerek duygularını dile getirdi.

Kazadan sonra Air India’dan yeterince destek görmediğini düşünen Ramesh, şirketin kendisiyle doğrudan temas kurmasını istiyor. Hukuk danışmanı Radd Seiger de, “Air India’nın yapması gereken şey çok basit. Şirketin üst düzey yöneticileri Ramesh’le bir araya gelip acısını dinlemeli.” dedi.

Air India’dan yapılan açıklamada ise, “Sayın Ramesh ve tüm ailelere destek sunmak en büyük önceliğimiz. Üst düzey yöneticilerimiz taziyelerini iletmek için ailelerle temas halinde.” ifadeleri kullanıldı.

