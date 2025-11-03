241 Kişinin Öldüğü Uçak Kazasından Kurtulan Tek Kişiydi, İtiraflarıyla Yürekleri Burktu

'Oğlum benimle vakit geçirmek istiyor ama ben ona vakit ayıramıyorum. Çünkü zihinsel olarak tamamen tükenmiş durumdayım.”

Ramesh, kendisine “mucizeyle hayatta kaldın” denildiğinde ise “Güzel bir şey söylüyorlar ama aynı uçakta kardeşimi kaybettim” diyerek duygularını dile getirdi.

Kazadan sonra Air India’dan yeterince destek görmediğini düşünen Ramesh, şirketin kendisiyle doğrudan temas kurmasını istiyor. Hukuk danışmanı Radd Seiger de, “Air India’nın yapması gereken şey çok basit. Şirketin üst düzey yöneticileri Ramesh’le bir araya gelip acısını dinlemeli.” dedi.

Air India’dan yapılan açıklamada ise, “Sayın Ramesh ve tüm ailelere destek sunmak en büyük önceliğimiz. Üst düzey yöneticilerimiz taziyelerini iletmek için ailelerle temas halinde.” ifadeleri kullanıldı.