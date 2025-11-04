onedio
Ruhi Çenet'in Pabucu Dama Atıldı! Louvre Müzesi Soygununda Ortaya Çıkan Şifre Detayı

Ruhi Çenet'in Pabucu Dama Atıldı! Louvre Müzesi Soygununda Ortaya Çıkan Şifre Detayı

Fransa
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.11.2025 - 14:35

Geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan olaylarından biri olan Louvre Müzesi soygunu hakkında her gün şok edici yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Bu sefer de müzenin güvenlik kameralarının erişim şifresinin sadece 'Louvre' olduğu ortaya çıktı. Yaşanan büyük soygunun ardından gün yüzüne çıkan bu fiyasko, paha biçilmez sanat eserlerini korumakla yükümlü bir kurumun nasıl böyle basit bir hataya düşebileceğini düşündürüyor. 

Detaylar 👇

Paris'teki Louvre Müzesi tüm dünyada yankı uyandıran bir mücevher soygunuyla sarsılırken, soruşturma sırasında ortaya çıkan bir detay, güvenlik açıklarının boyutunu gözler önüne serdi.

Sorutuşmalarda galeride bulunan güvenlik gözetim sisteminin şifresinin “Louvre” olduğu da ortaya çıktı. Bu habere ek olarak da galeride sadece bir kamera olduğu ve bu kameranın yanlış yöne baktığı belirtildi.

Milyonlarca dolar değerindeki eserlerin bu kadar başı boş bir şekilde "korunması" X'te kullanıcıların çok tepkisini çekti.

Durumu özetleyen en iyi görsellerden biri...

Fransız Siber Güvenlik Ajansı tarafından 2014'te yapılan bir denetlemede galerinin güvenlik zaafiyetinin o zamandan beri kötü durumda olduğu belirlenmişti.

Bu konu aynı zamanda güvenli olduğunu düşündüğümüz yerlerin aslında pek de iyi korunmadığı gerçeğini hatırlatıyor...

Apartman şifreniz bile bundan daha güvenli olabilir...

