Ruhi Çenet'in Pabucu Dama Atıldı! Louvre Müzesi Soygununda Ortaya Çıkan Şifre Detayı
Kaynak: https://www.thepoke.com/2025/11/04/un...
Geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan olaylarından biri olan Louvre Müzesi soygunu hakkında her gün şok edici yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Bu sefer de müzenin güvenlik kameralarının erişim şifresinin sadece 'Louvre' olduğu ortaya çıktı. Yaşanan büyük soygunun ardından gün yüzüne çıkan bu fiyasko, paha biçilmez sanat eserlerini korumakla yükümlü bir kurumun nasıl böyle basit bir hataya düşebileceğini düşündürüyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paris'teki Louvre Müzesi tüm dünyada yankı uyandıran bir mücevher soygunuyla sarsılırken, soruşturma sırasında ortaya çıkan bir detay, güvenlik açıklarının boyutunu gözler önüne serdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milyonlarca dolar değerindeki eserlerin bu kadar başı boş bir şekilde "korunması" X'te kullanıcıların çok tepkisini çekti.
👇
Durumu özetleyen en iyi görsellerden biri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fransız Siber Güvenlik Ajansı tarafından 2014'te yapılan bir denetlemede galerinin güvenlik zaafiyetinin o zamandan beri kötü durumda olduğu belirlenmişti.
👇
Bu konu aynı zamanda güvenli olduğunu düşündüğümüz yerlerin aslında pek de iyi korunmadığı gerçeğini hatırlatıyor...
Apartman şifreniz bile bundan daha güvenli olabilir...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın