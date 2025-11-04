Ruhi Çenet'in Pabucu Dama Atıldı! Louvre Müzesi Soygununda Ortaya Çıkan Şifre Detayı

Geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan olaylarından biri olan Louvre Müzesi soygunu hakkında her gün şok edici yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Bu sefer de müzenin güvenlik kameralarının erişim şifresinin sadece 'Louvre' olduğu ortaya çıktı. Yaşanan büyük soygunun ardından gün yüzüne çıkan bu fiyasko, paha biçilmez sanat eserlerini korumakla yükümlü bir kurumun nasıl böyle basit bir hataya düşebileceğini düşündürüyor.

