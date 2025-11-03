onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İçinizdeki Gücü Kaybediyor Olabilirsiniz: Eril Enerjinizin Azaldığını Gösteren 5 İşaret

İçinizdeki Gücü Kaybediyor Olabilirsiniz: Eril Enerjinizin Azaldığını Gösteren 5 İşaret

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.11.2025 - 15:41

Son zamanlarda kendinizi kararsız, dağınık ya da enerjisiz mi hissediyorsunuz? Belki de içinizdeki size yön veren taraf biraz sessizleşti. Peki bu durumu düzeltmenin sağlıklı bir yolu var mı? Hadi gelin eril enerjinizin azaldığını fark etmenizi sağlayacak birkaç işareti birlikte gözden geçirelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karar vermekte zorlanıyorsunuz.

Eskiden hızlıca karar verip harekete geçebiliyorken, artık her şeyi uzun uzun düşünmeye başladıysanız bu bir işaret olabilir. Eril enerji, yön belirleme ve kararlılıkla ilgilidir. Eğer sürekli “ya yanlış yaparsam” diye düşünüyor ya da başkalarının onayına ihtiyaç duyuyorsanız, kendi iç sesinizle bağınız zayıflamış olabilir. Unutmayın, bazen en iyi karar mükemmel olan değil, sadece verilen karardır.

Sürekli erteliyorsunuz.

Sürekli erteliyorsunuz.

Bir şeyleri yapmak istiyor ama bir türlü başlayamıyorsanız, motivasyonunuzu kaybetmiş hissedebilirsiniz. Eril enerji, düşünceleri eyleme dönüştürme gücüdür. Eğer planlarınız sürekli yarına kalıyor ve adım atmaktan çekiniyorsanız, bu enerjinin sönmeye başladığı anlamına gelir. Harekete geçmek için mükemmel zamanı beklemeyin çünkü o zaman genelde hiç gelmez.

Sınır koymakta zorlanıyorsunuz.

Başkalarını kırmamak uğruna kendi ihtiyaçlarınızı geri plana atıyorsanız, bu da eril enerjinizin dengesizleştiğini gösterir. Sağlıklı bir eril enerji, neye evet neye hayır diyeceğini bilir. Sürekli başkalarının ne düşündüğünü önemseyip kendi sınırlarınızı yok saymak, sizi merkezinizden uzaklaştırır. Bazen “hayır” demek, kendinize “evet” demektir.

Yönünüzü kaybetmiş gibi hissediyorsunuz.

Yönünüzü kaybetmiş gibi hissediyorsunuz.

Hayatta bir dönem gelir, sanki her şey bulanıklaşır. Ne istediğinizi bilemezsiniz, nereye gittiğinizi de. Bu hissin altında çoğu zaman eril enerjinin zayıflaması yatar. Çünkü bu enerji, yön bulmakla ilgilidir. Belirsizlik dönemlerinde kendinize zaman tanıyın ama bu süreci uzatmayın. Kendinize yeniden odaklanmak için küçük bir adım bile yeterlidir.

Kendinize olan inancınız azaldı.

Bir zamanlar kendinize güvenle yaptığınız şeyler artık gözünüzde büyüyorsa, bu da eril enerjinizin azaldığını gösterir. Sürekli kendinizi başkalarıyla kıyaslamak, yetersiz hissetmek ya da “ben yapamam” demek, içsel gücünüzü köreltir. Güveni yeniden kazanmak için büyük adımlar atmanız gerekmez; sadece kendinize verdiğiniz sözü tutmak bile yeterli bir başlangıçtır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın