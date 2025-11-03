İçinizdeki Gücü Kaybediyor Olabilirsiniz: Eril Enerjinizin Azaldığını Gösteren 5 İşaret

Hayatta bir dönem gelir, sanki her şey bulanıklaşır. Ne istediğinizi bilemezsiniz, nereye gittiğinizi de. Bu hissin altında çoğu zaman eril enerjinin zayıflaması yatar. Çünkü bu enerji, yön bulmakla ilgilidir. Belirsizlik dönemlerinde kendinize zaman tanıyın ama bu süreci uzatmayın. Kendinize yeniden odaklanmak için küçük bir adım bile yeterlidir.