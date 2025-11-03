onedio
İzlemek İçin Çözmeniz Lazım: Instagram'ın Kilitli Reels Paylaşımları Ufak Çaplı Şok Yaşattı

Instagram
Ömer Faruk Kino
03.11.2025 - 16:35

Instagram, içerik üreticileri ve ünlüler için yeni bir etkileşim aracı sunmaya başladı. Şu anda test aşamasında olan bu özellik, videoları bir ipucuyla açılabilen 'kilitli' Reels formatına sokuyor. Bu kilitli Reels'lere denk gelen kullanıcılarda şaşkınlıklarını X'e taşıdı...

Gelin neymiş bu kilitli Reels'ler görelim 👇

Instagram'ın yaptığı açıklamalara göre burdaki amaç, hem içeriğe olan ilgiyi ve etkileşimi artırmak hem de içerik sahiplerinin en sadık hayranlarına özel içerikler sunmasını sağlamak.

Örneğin, ünlü bir aktörün videosunu 'doğum günüm' ya da 'ilk oynadığım film' gibi bir bilgiyle şifreleyerek, sadece doğru cevabı bilenlerin o özel videoya erişmesine imkan tanıyacak. Böylece, içerik üreticileri kendilerini en iyi tanıyan takipçilerine bir nevi ayrıcalık vermiş olacaklar.

Bunu yeni keşfeden kullanıcılar şaşkınlığını gizleyemedi. 👇

Bazı hesaplar bu Reels'leri matematik sorularıyla gizlemeyi tercih ediyor...

Bu gidişle Reels izlemek için çoğu kişi yanında hesap makinasıyla dolaşacak gibi duruyor.

