Ortamlarda Havasını Atacak Bilgilerde Bugün: Papaz ve Rahip Arasındaki Fark Nedir?
Hristiyanlıkta ruhban sınıfına ait olan papaz ve rahip kavramları, sıklıkla karıştırılsa da temelde farklı yaşam biçimlerini ve görevleri temsil ederler. Her ikisi de dine hizmet eden kişilerdir, ancak sorumlulukları ve dünyayla ilişkileri farklılık gösterir. Peki papaz ve rahip arasındaki farklar tam olarak ne?
Papaz, Hristiyan kiliselerinde aktif olarak görev yapan, cemaatin günlük dini hayatını yöneten din adamıdır.
Rahip ise, teoride dünyevi hayatla uğraşmayan, manastır hayatına kendini adamış kişidir.
Özetle, Papaz aktif cemaat hayatı ve dünyevi sorumluluklarla iç içe olan bir cemaat lideridir.
