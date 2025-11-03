Ortamlarda Havasını Atacak Bilgilerde Bugün: Papaz ve Rahip Arasındaki Fark Nedir?

Özel bir dini eğitimden geçtikten sonra metropolit (başpiskopos) tarafından atanarak bu mertebeye ulaşır. Papazlar genellikle bir kiliseden, mahalleden veya şehirden sorumlu olup, ayinleri, evlilik seremonilerini ve kilisedeki hayır işlerini yönetirler. Hatta bazen kilise hukukuna göre anlaşmazlıkları çözmek gibi önemli görevleri de üstlenirler.

Papazlık, tamamen dünyevi hayatın içinde bir görevdir. Bazı mezheplerdeki papazlar evlenebilir, mal mülk sahibi olabilirler ve sorumlu oldukları topluluk için bir aile reisi (peder) rolünü üstlenirler. Bu yönüyle, İslam’daki yerel bir topluluktan sorumlu imama benzetilebilirler. Ayrıca, rütbe hiyerarşisinde yer alırlar: Papaz, Piskopos, Başpiskopos (Metropolit) ve Katolik Kilisesi'nde Papa. Papazlar, piskoposlar gibi dini kanunu yorumlama yetkisine de sahiptirler.