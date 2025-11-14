Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, MasterChef: 14 Kasım Cuma Yayın Akışına Göre Diziler Bu Akşam Var mı?
11 Kasım’da 20 askerimizin şehit olması tüm ülkeyi yasa boğdu. Yaşanan büyük acının ardından televizyon kanalları da yayın akışlarını güncelledi ve birçok dizi ekrana gelmedi. Eşref Rüya’nın bu hafta yayınlanması beklenen yeni bölümü de milli yas nedeniyle iptal edilmişti. İzleyiciler bu kez gözünü 14 Kasım Cuma akışına çevirdi. Peki Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, MasterChef Türkiye ve diğer cuma dizileri bu akşam ekrana geliyor mu?
Gelin yanıtına birlikte bakalım...
Türkiye 11 Kasım’da gelen acı haberle sarsılmıştı.
14 Kasım Cuma yayın akışına göre dizilerin yeni bölümleri bu akşam normal düzeninde ekrana gelecek.
14 Kasım 2025 Cuma Show TV Yayın Akışı
14 Kasım 2025 Cuma Kanal D Yayın Akışı
14 Kasım 2025 Cuma TV8 Yayın Akışı
14 Kasım 2025 Cuma NOW TV
14 Kasım 2025 Cuma TRT1 Yayın Akışı
