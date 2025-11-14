onedio
Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, MasterChef: 14 Kasım Cuma Yayın Akışına Göre Diziler Bu Akşam Var mı?

Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, MasterChef: 14 Kasım Cuma Yayın Akışına Göre Diziler Bu Akşam Var mı?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.11.2025 - 15:12

11 Kasım’da 20 askerimizin şehit olması tüm ülkeyi yasa boğdu. Yaşanan büyük acının ardından televizyon kanalları da yayın akışlarını güncelledi ve birçok dizi ekrana gelmedi. Eşref Rüya’nın bu hafta yayınlanması beklenen yeni bölümü de milli yas nedeniyle iptal edilmişti. İzleyiciler bu kez gözünü 14 Kasım Cuma akışına çevirdi. Peki Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, MasterChef Türkiye ve diğer cuma dizileri bu akşam ekrana geliyor mu?

Gelin yanıtına birlikte bakalım...

Türkiye 11 Kasım’da gelen acı haberle sarsılmıştı.

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu 20 askerimizin şehit olduğu duyurulmuş, tüm ülkede milli yas ilan edilmişti. Yaşanan büyük acı televizyon yayın akışlarını da doğrudan etkiledi. Çarşamba ve perşembe akşamı ekrana gelmesi beklenen dizilerin yeni bölümleri art arda iptal edildi.

Bu gelişmenin ardından diğer kanalların cuma akışı da merak konusu oldu.

14 Kasım Cuma yayın akışına göre dizilerin yeni bölümleri bu akşam normal düzeninde ekrana gelecek.

Yani Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz ve Ben Onun Annesiyim, MasterChef Türkiye yine kendi saatinde ekranlarda olacak.

14 Kasım 2025 Cuma Show TV Yayın Akışı

14 Kasım 2025 Cuma Kanal D Yayın Akışı

14 Kasım 2025 Cuma TV8 Yayın Akışı

  • 06.00 Tuzak

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

  • 08.30 Oynat Bakalım

  • 09.00 Gel Konuşalım

  • 13.15 MasterChef Türkiye

  • 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20.00 MasterChef Türkiye

14 Kasım 2025 Cuma NOW TV

  • 07.30 İlk Bakış

  • 08:00 Çalar Saat

  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

  • 12.30 Yasak Elma

  • 13.30 En Hamarat Benim

  • 16.30 Sahtekarlar

  • 19.00 Now Ana Haber

  • 20.00 Ben Onun Annesiyim

14 Kasım 2025 Cuma TRT1 Yayın Akışı

  • 06.25 Kaptan Pengu ve Arkadaşları

  • 07.40 Aslan Hürkuş 3

  • 09.25 Adını Sen Koy

  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

  • 13.15 Kod Adı Kırlangıç

  • 14.30 Mehmed: Fetihler Sultanı

  • 17.45 Lingo Türkiye

  • 19.00 Ana Haber

  • 20.00 Taşacak Bu Deniz

