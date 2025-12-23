onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Sadece Gerçek Cilt Bakım Guru’ları Bu Testi Çözebilecek!

etiket Sadece Gerçek Cilt Bakım Guru’ları Bu Testi Çözebilecek!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
23.12.2025 - 15:01

Cilt bakımı konusunda herkesin bir fikri var ama iş detaylara gelince ortalık biraz karışıyor! Bu test, detaylı bakım yapanlarla, bazı ürünler hiç duymayanları belli ediyor! Hazırsan başlıyoruz! Bakalım gerçekten guru musun, yoksa yolun başında mısın? 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Güneş kremini hangi zamanlarda kullanmak en doğrusu?

2. C vitamini içeren bir üründen hangisini beklememek gerekir?

3. Retinol içeren ürünlerden genel olarak ne beklenir?

4. Bir ürünü ilk kez kullanırken en mantıklı yaklaşım hangisidir?

5. Nemlendirici, genellikle hangi aşamada kullanılır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Peki, retinol kullanılan bir cilt bakım rutininde, hangi ürün özellikle önem kazanır?

7. Bakım ürünlerinin etkisini görmek için genellikle ne gerekir?

8. Son olarak, cilt bakım ürünlerini seçerken en doğru kriter hangisidir?

Bakım yolculuğunun başındasın...

Belli ki sen cilt bakımıyla yeni tanışanlardansın. Henüz temizleme + nemlendirme aşamasında kalmışsın! Çoğu ürünün kullanım amacını ve sırasını biliyorsun bile! Ama öğrenmek için asla geç değil! Biraz daha araştırdıkça kendine yepyeni bir rutin oluşturabilirsin. Öncelikle cilt tipine ve ihtiyacına göre ürünler seçerek başlayabilirsin. Her şeyi aynı anda öğrenmek zorunda değilsin. Yavaş yavaş ilerlemek bu işin en keyifli tarafı!

Temel bilgiler tamam!

Sen bu işin tamamen yabancısı değilsin. Ürünlerin kullanım amacı ve doğru rutin oluşturma konusundaki bilgilere aşinasın yine de bazı detaylar henüz tam yerine oturmamış olabilir. Retinol, C vitamini falan derken kafan biraz karışmış... Ama dert değil! Temel bilgilere sahip olduğun için kısa sürede çok daha sağlam bir bakım düzeni kurabilirsin. Biraz daha dikkatle ilerlersen sonuçlar seni bile şaşırtabilir!

Biraz daha gayret!

Sen cilt bakımı konusunda gayet bilgili sayılırsın. Yalnızca ufak detayları kaçırıyorsun ama bunu da zamanla toparlayabilirsin. Çoğu ürünün nereye, ne için kullanılacağını biliyorsun fakat son zamanlarda yeniliklerden biraz uzak kalmışsın. Trendleri takip eder ve son çıkan ürünleri tararsan, kısa sürede bir cilt bakım uzmanı kadar bilgili olursun!

Tam anlamıyla bir cilt bakım gurususun!

Sen cilt bakımına ciddi şekilde hakimsin. Rutin mantığı, ürün zamanlaması ve kullanım dengesi gibi bilgiler sende net! Cilt tipine ve ihtiyaca göre ürün seçmek ve doğru şekilde uygulamak senin için çocuk oyuncağı! Trendlerden çok mantığa güveniyorsun. Çevrendekiler bile bakım konusunda senden tavsiye alıyor! Kısacası sen cilt bakımının kitabını yazmışsın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın