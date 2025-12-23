Şüpheli İsimlerin Uyuşturucu Test Sonuçlarını Para Karşılığı Değiştiren 30 Kişi Gözaltına Alındı
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, uyuşturucu kullanan şüphelilerin tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8’i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon, yaklaşık 2 ay önce başlatıldı ve teknik/fiziki takibin ardından belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sekizi sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın