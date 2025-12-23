onedio
Şüpheli İsimlerin Uyuşturucu Test Sonuçlarını Para Karşılığı Değiştiren 30 Kişi Gözaltına Alındı

Dilara Bağcı Peker
23.12.2025 - 15:07

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, uyuşturucu kullanan şüphelilerin tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8’i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı. 

Operasyon, yaklaşık 2 ay önce başlatıldı ve teknik/fiziki takibin ardından belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sekizi sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın aktardığına göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, uyuşturucu kullanan şüphelilerin tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8’i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki laboratuvara getirilen şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında ‘temiz’ olarak değiştirildiği iddiasıyla çalışma başlatılmıştı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8’i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

