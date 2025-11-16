Muazzez Abacı'ya Veda Töreninde Duygu Dolu Anlar: Torunu Gözyaşlarını Tutamadı!
Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı için İstanbul AKM’de düzenlenen veda töreninde duygu dolu anlar yaşandı. ABD’de hayatını kaybeden sanatçı, Pazartesi günü Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedilecek. Törende Emel Sayın’ın anlattığı anı, torunu Sera'nın gözyaşları ve Abacı’nın kızı Saba’nın “Annem ölümü hiç düşünmezdi” sözleri ise duygulandırdı.
İşte detaylar!
Sanat dünyasının acı kaybı Muazzez Abacı için İstanbul AKM’de düzenlenen veda töreni, hem duygu dolu hem de kalabalık bir katılımla gerçekleşti.
İstanbul Valisi Davut Gül ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu 👇
Törende basın mensuplarına konuşan Emel Sayın, Muazzez Abacı ile ilgili unutamadığı bir anısını paylaştı 👇
Abacı’nın torunu Sera konuşurken gözyaşlarını tutamadı 👇
Saba Abacı ise annesinin hiç vasiyette bulunmadığını belirterek şu sözlerle herkesi derinden etkiledi:
