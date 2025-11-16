Muazzez Abacı'ya Veda Töreninde Duygu Dolu Anlar: Torunu Gözyaşlarını Tutamadı!

“Annem ölümü hiç düşünmedi. Hayata çok bağlıydı. Hastanede bile ‘çıkınca bunu yaparız, şunu yaparız’ diyordu. Ölmek sanki onun için yoktu.”

Törende menajer Taner Budak da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Abacı’nın hastane süreciyle ilgili ortaya atılan “ihmal” iddialarına net bir açıklama getiren Budak, şunları söyledi:

“Başka organlarda da yetmezlik başlayınca yoğun bakıma alındı ve ne yazık ki kaybettik. ‘Menajeri davacı olacak’ gibi haberler çıktı, kesinlikle doğru değil. Hiç kimseyi suçlamıyoruz. Orası zaten kızının çalıştığı hastane. Doktorlar aynı açıklamayı bize de yaptı: Sıvı tedavisi sırasında böbreklerde problem varsa komplikasyon gelişebiliyor. Bu kimsenin hatası değil.”

Pazartesi günü Kocatepe Camii’nde yapılacak cenaze namazının ardından, usta sanatçı son yolculuğuna Cebeci Asri Mezarlığı’nda uğurlanacak.