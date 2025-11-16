onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Muazzez Abacı'ya Veda Töreninde Duygu Dolu Anlar: Torunu Gözyaşlarını Tutamadı!

Muazzez Abacı'ya Veda Töreninde Duygu Dolu Anlar: Torunu Gözyaşlarını Tutamadı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.11.2025 - 12:59

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı için İstanbul AKM’de düzenlenen veda töreninde duygu dolu anlar yaşandı. ABD’de hayatını kaybeden sanatçı, Pazartesi günü Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedilecek. Törende Emel Sayın’ın anlattığı anı, torunu Sera'nın gözyaşları ve Abacı’nın kızı Saba’nın “Annem ölümü hiç düşünmezdi” sözleri ise duygulandırdı.

İşte detaylar!

Kaynak: 2. Sayfa

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sanat dünyasının acı kaybı Muazzez Abacı için İstanbul AKM’de düzenlenen veda töreni, hem duygu dolu hem de kalabalık bir katılımla gerçekleşti.

Sanat dünyasının acı kaybı Muazzez Abacı için İstanbul AKM’de düzenlenen veda töreni, hem duygu dolu hem de kalabalık bir katılımla gerçekleşti.

Usta sanatçının kızı Aslı Saba Abacı ve torunu Sera Anderson taziyeleri kabul ederken, salonda zaman zaman gözyaşları hakim oldu. Onlarca yıllık dostlukların ve anıların bir araya geldiği törene, sanat camiasından Orhan Gencebay, Muazzez Ersoy, Selami Şahin gibi pek çok değerli isim katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu 👇

Törende basın mensuplarına konuşan Emel Sayın, Muazzez Abacı ile ilgili unutamadığı bir anısını paylaştı 👇

Abacı’nın torunu Sera konuşurken gözyaşlarını tutamadı 👇

Saba Abacı ise annesinin hiç vasiyette bulunmadığını belirterek şu sözlerle herkesi derinden etkiledi:

Saba Abacı ise annesinin hiç vasiyette bulunmadığını belirterek şu sözlerle herkesi derinden etkiledi:

“Annem ölümü hiç düşünmedi. Hayata çok bağlıydı. Hastanede bile ‘çıkınca bunu yaparız, şunu yaparız’ diyordu. Ölmek sanki onun için yoktu.”

Törende menajer Taner Budak da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Abacı’nın hastane süreciyle ilgili ortaya atılan “ihmal” iddialarına net bir açıklama getiren Budak, şunları söyledi:

“Başka organlarda da yetmezlik başlayınca yoğun bakıma alındı ve ne yazık ki kaybettik. ‘Menajeri davacı olacak’ gibi haberler çıktı, kesinlikle doğru değil. Hiç kimseyi suçlamıyoruz. Orası zaten kızının çalıştığı hastane. Doktorlar aynı açıklamayı bize de yaptı: Sıvı tedavisi sırasında böbreklerde problem varsa komplikasyon gelişebiliyor. Bu kimsenin hatası değil.”

Pazartesi günü Kocatepe Camii’nde yapılacak cenaze namazının ardından, usta sanatçı son yolculuğuna Cebeci Asri Mezarlığı’nda uğurlanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın