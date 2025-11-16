Yollar Net Ayrıldı: Fahriye Evcen'in Sosyal Medya Hesabındaki Radikal Hamlesi Gündem Oldu!
Ünlü menajer Ayşe Barım’ın tutuklanmasının ardından ID İletişim cephesinde peş peşe ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Daha önce Pınar Deniz, Bergüzar Korel, Hazal Kaya ve Ali Atay’ın profillerden ID etiketini kaldırması dikkat çekmişti. Bu kez bomba Fahriye Evcen’den geldi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yeni ajansını profil bio’suna ekledi. Evcen ile ID İletişim’in karşılıklı olarak takibi bırakması da yolların kesin olarak ayrıldığını ortaya koydu.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ID İletişim’in ortak kurucusu Ayşe Barım’ın tutukluluğu büyük bir dalgalanmaya sebep olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm bu gelişmelerin üzerine Fahriye Evcen’den de bir hamle geldi.
Sadece bu da değil!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın