Yollar Net Ayrıldı: Fahriye Evcen'in Sosyal Medya Hesabındaki Radikal Hamlesi Gündem Oldu!

Yollar Net Ayrıldı: Fahriye Evcen'in Sosyal Medya Hesabındaki Radikal Hamlesi Gündem Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.11.2025 - 16:27

Ünlü menajer Ayşe Barım’ın tutuklanmasının ardından ID İletişim cephesinde peş peşe ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Daha önce Pınar Deniz, Bergüzar Korel, Hazal Kaya ve Ali Atay’ın profillerden ID etiketini kaldırması dikkat çekmişti. Bu kez bomba Fahriye Evcen’den geldi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yeni ajansını profil bio’suna ekledi. Evcen ile ID İletişim’in karşılıklı olarak takibi bırakması da yolların kesin olarak ayrıldığını ortaya koydu.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ID İletişim'in ortak kurucusu Ayşe Barım'ın tutukluluğu büyük bir dalgalanmaya sebep olmuştu.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ID İletişim’in ortak kurucusu Ayşe Barım’ın tutukluluğu büyük bir dalgalanmaya sebep olmuştu.

Barım’ın sağlık durumuyla ilgili tahliye talepleri değerlendirilmiş, kısa süreliğine tahliye edilse de daha sonra yeniden tutuklanmıştı. Barım’ın ardından ID İletişim cephesinde hareketli bir dönem yaşandı. Ajansın internet sitesinden önce Hazal Kaya ve Ali Atay’ın isimleri yok oldu. Hemen ardından Pınar Deniz ve Bergüzar Korel’in profillerinden ID etiketini sildiği görülmüştü.

Tüm bu gelişmelerin üzerine Fahriye Evcen'den de bir hamle geldi.

Tüm bu gelişmelerin üzerine Fahriye Evcen’den de bir hamle geldi.

Instagram bio’sundan ID İletişim etiketini kaldıran güzel oyuncu, profilinde yeni ajansının ismini ekledi.

Sadece bu da değil!

Sadece bu da değil!

Nur Magazins'in öne çıkardığına göre; Fahriye Evcen ajans ile karşılıklı takibi de bıraktı. ID İletişim’in resmi internet sitesinde de artık Fahriye Evcen’in ismi- fotoğrafı yer almıyor.

