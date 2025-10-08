onedio
İrem Derici Operasyon Gününü Anlattı: Jandarma'dan Süt Pompası İsteyen Meriç Aral'ın Durumu Nasıl?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 21:58

Bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 19 ünlü isim, haklarında uyuşturucu madde kullanmak iddiası ile İl Jandarma Komutanlığı'na alındı. Ünlü isimler testlerin yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Bu isimler arasında bir ay önce doğum yapan ünlü oyuncu Meriç Aral Keskin de yer alıyordu.

Meriç Aral Keskin'in bebeği için süt pompası talep ettiği öğrenilmişti. Serbest bırakıldıktan sonra basın toplantısı düzenleyen İrem Derici, Meriç Aral'ın da durumunu açıkladı.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda soruşturma başlatılan isimler arasında yeni doğum yapan ünlü oyuncu Meriç Aral Keskin de yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan ünlü isimler hakkında hakkında soruşturma başlatıldı. Aralarında Hadise, İrem Derici, Demet Evgar, Kaan Yıldırım, Duygu Özaslan ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin de yer aldığı 19 ünlü, sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı’na alınan isimlerden olan Meriç Aral Keskin ise yaklaşık bir ay önce bebeğini kucağına almıştı. Meriç Aral'ın jandarmadan bebeği için süt pompası talep ettiği öğrenildi.

Meriç Aral Keskin'in son durumunu ise basın toplantısı düzenleyen İrem Derici açıkladı.

Basın toplantısı sırasında İrem Derici'ye 'Meriç Aral nasıldı?' sorusu yöneltildi.

İrem Derici'nin yanıtı ise şu şekilde oldu:

'Meriç de çok sağlam durdu. Pompası geldi, eşi süt götürdü eve...Garip duygular yaşadık ama sanıyorum en çok bugün Meriç benim içime işledi. Yani sonuçta 9 aydır hamile ve 30 günlük sanırım bebeği. O da çok iyi olsun...Şu an bebeğine kavuştu, herkes evinde şu an. Hadise Ankara'ya konsere gitti...'

Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
