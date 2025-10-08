İrem Derici Operasyon Gününü Anlattı: Jandarma'dan Süt Pompası İsteyen Meriç Aral'ın Durumu Nasıl?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan ünlü isimler hakkında hakkında soruşturma başlatıldı. Aralarında Hadise, İrem Derici, Demet Evgar, Kaan Yıldırım, Duygu Özaslan ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin de yer aldığı 19 ünlü, sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı’na alınan isimlerden olan Meriç Aral Keskin ise yaklaşık bir ay önce bebeğini kucağına almıştı. Meriç Aral'ın jandarmadan bebeği için süt pompası talep ettiği öğrenildi.