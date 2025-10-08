İrem Derici Operasyon Gününü Anlattı: Jandarma'dan Süt Pompası İsteyen Meriç Aral'ın Durumu Nasıl?
Bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 19 ünlü isim, haklarında uyuşturucu madde kullanmak iddiası ile İl Jandarma Komutanlığı'na alındı. Ünlü isimler testlerin yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Bu isimler arasında bir ay önce doğum yapan ünlü oyuncu Meriç Aral Keskin de yer alıyordu.
Meriç Aral Keskin'in bebeği için süt pompası talep ettiği öğrenilmişti. Serbest bırakıldıktan sonra basın toplantısı düzenleyen İrem Derici, Meriç Aral'ın da durumunu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda soruşturma başlatılan isimler arasında yeni doğum yapan ünlü oyuncu Meriç Aral Keskin de yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meriç Aral Keskin'in son durumunu ise basın toplantısı düzenleyen İrem Derici açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın