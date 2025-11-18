Aslı Enver ve Dünya Tatlısı Kızı Elay'ın Kalp Eriten Anlarına Ünlü İsimlerden Yorum Yağdı!
Kavak Yelleri’ndeki Mine’den İstanbullu Gelin’e uzanan yolculuğunda hep “ekranda görmeye doyamadığımız” isimlerden biri oldu Aslı Enver. Son üç yıldır ise kariyer haberlerinden çok kurduğu aileyle gündemde. 2022’de iş insanı Berkin Gökbudak’la sade bir törenle evlenen oyuncu, 4 Temmuz 2023’te Elay adını verdikleri kızını kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı.
Uzun süre projelere ara verip tüm zamanını minik kızı ve eşiyle geçiren Aslı, sosyal medyada paylaştığı sıcak aile kareleriyle de takipçilerinin kalbini eritmeye devam ediyor.
Gelin o anlara birlikte bakalım:
Son paylaşımlarında ise başrol yine “dünya tatlısı Elay”da. Aslı Enver’in kızıyla oyun oynarken, onu omzunda taşırken ya da sadece birlikte gülüşürken çektiği videolar, Instagram’da kısa sürede binlerce beğeni topluyor.
