Güllü'nün Vefatıyla İlgili Araştırma Yapan Esra Erol Muhabiri Çocukları Tarafından Tehdit Edildiğini Açıkladı
Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü, 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Valilik olayı “yüksekten düşme” olarak duyurmuş, Güllü’nün kızı ve kızının arkadaşıyla evde bulunduğu sırada camdan düştüğü açıklanmıştı. Ancak süreç ilerledikçe dosya basit bir kaza dosyası olmaktan çıktı.
Son olarak Esra Erol muhabiri Caner Toygar, Güllü’nün Çınarcık’taki şüpheli ölümüyle ilgili araştırma yaparken tehdit edildiğini açıkladı.
Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajlarında yer aldığı öne sürülen “ölsün, beni annemden kurtar” ifadeleri ve Güllü’nün daha önce oğlu hakkında KADES üzerinden yardım çağrısında bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Caner Toygar, Güllü'nün vefat ettiği Yalova Çınarcık'a giderek video paylaştı.
