Güllü'nün Vefatıyla İlgili Araştırma Yapan Esra Erol Muhabiri Çocukları Tarafından Tehdit Edildiğini Açıkladı

Güllü'nün Vefatıyla İlgili Araştırma Yapan Esra Erol Muhabiri Çocukları Tarafından Tehdit Edildiğini Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.11.2025 - 13:49

Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü, 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Valilik olayı “yüksekten düşme” olarak duyurmuş, Güllü’nün kızı ve kızının arkadaşıyla evde bulunduğu sırada camdan düştüğü açıklanmıştı. Ancak süreç ilerledikçe dosya basit bir kaza dosyası olmaktan çıktı.

Son olarak Esra Erol muhabiri Caner Toygar, Güllü’nün Çınarcık’taki şüpheli ölümüyle ilgili araştırma yaparken tehdit edildiğini açıkladı.

Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajlarında yer aldığı öne sürülen “ölsün, beni annemden kurtar” ifadeleri ve Güllü’nün daha önce oğlu hakkında KADES üzerinden yardım çağrısında bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Tuğyan Ülkem Gülter'in mesajlarında yer aldığı öne sürülen "ölsün, beni annemden kurtar" ifadeleri ve Güllü'nün daha önce oğlu hakkında KADES üzerinden yardım çağrısında bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Tam da bu noktada Esra Erol’un muhabiri Caner Toygar da devreye girdi. Toygar, Çınarcık’ta Güllü’nün evinin önüne gidip çektiği videoda, “Çınarcık’a gelmemem konusunda tehdit edildim. Güllü ablanın olayını kapatmam yönünde. Bir daha Çınarcık’a gelirsem benim için kötü olurmuş. Güllü ablanın evinin önündeyim, videoyu da şimdi paylaşıyorum. Çınarcık’a gelmesin dediler, geldim. Meydana doğru yürüyorum, ‘vururuz kırarız’ diyenleri bekliyorum. Konuyu kapatalım diye Güllü ablanın çocukları tarafından bu haber yollatıldı” diyerek hem tehdit edildiğini iddia etti hem de bu tehditlerin Güllü’nün çocukları üzerinden geldiğini öne sürdü.

Caner Toygar, Güllü'nün vefat ettiği Yalova Çınarcık'a giderek video paylaştı.

