Güllü'nün Vefatıyla İlgili Araştırma Yapan Esra Erol Muhabiri Çocukları Tarafından Tehdit Edildiğini Açıkladı

Tam da bu noktada Esra Erol’un muhabiri Caner Toygar da devreye girdi. Toygar, Çınarcık’ta Güllü’nün evinin önüne gidip çektiği videoda, “Çınarcık’a gelmemem konusunda tehdit edildim. Güllü ablanın olayını kapatmam yönünde. Bir daha Çınarcık’a gelirsem benim için kötü olurmuş. Güllü ablanın evinin önündeyim, videoyu da şimdi paylaşıyorum. Çınarcık’a gelmesin dediler, geldim. Meydana doğru yürüyorum, ‘vururuz kırarız’ diyenleri bekliyorum. Konuyu kapatalım diye Güllü ablanın çocukları tarafından bu haber yollatıldı” diyerek hem tehdit edildiğini iddia etti hem de bu tehditlerin Güllü’nün çocukları üzerinden geldiğini öne sürdü.