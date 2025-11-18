onedio
"Makyaj Masanızda Bana da Yer Açın" Diyerek Kozmetik Sektörüne Giriş Yapan Arzu Sabancı X'te Tepki Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.11.2025 - 15:18

Sosyetenin bilinen isimlerinden Arzu Sabancı, bu kez ne oğulları ne de magazinsel bir konuyla gündemde. Uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni kozmetik projesini Instagram’da duyuran Sabancı, yeni bir sektöre giriş yaptığını duyurdu.

Sosyetenin en tanınan isimlerinden Arzu Sabancı, yıllardır sadece şıklığıyla değil, üç oğlu Hacı, Hakan ve Kerim Sabancı’ya olan düşkünlüğüyle de gündeme geliyor.

Instagram’da paylaştığı aile kareleri, “oğullarına tapan anne” imajını iyice pekiştirirken, son dönemde ise Arzu Sabancı’nın adı daha çok oğullarının aşk hayatı üzerinden manşetlere yerleşmişti. 

Hakan Sabancı–Hande Erçel ilişkisinin bitişinde gözler yine “anne onayı”na çevrilmiş, ardından bu kez küçük oğul Kerim Sabancı’nın yengesi Nazlı Kayı Sabancı’nın yakın arkadaşıyla ilişki iddiaları “Arzu Sabancı bu ilişkiye ne diyecek?” sorusunu beraberinde getirmişti.

Arzu Sabancı sadece sosyal medyadaki paylaşımlarıyla değil zaman zaman yaptığı girişimler ve markaların yüzü olmasıyla da konuşuluyor.

Yıllardır kendi adıyla taşıdığı Arzu Sabancı Studio ve giyim/ev tekstili koleksiyonlarıyla moda tarafında var olan Sabancı, şimdi de güzellik ve makyaj pazarına adım atıyor.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “makyaj masanızda bana yer açın” diyerek kozmetik tarafına girişini duyuran Arzu Sabancı, Türkiye’nin yerli makyaj markalarından biriyle iş birliğine imza attı.

Uzun süredir üzerinde çalıştığımız, güzel bir projeyle karşınızdayım..

Bu defa giysi dolaplarında, mutfaklarda değil...

Makyaj masanızda bana yer açın :)) Hem içini, hem dışını çok beğeneceksiniz..

“Thx to Arzu :))” demeniz dileğiyle ❤️🙏🏻🧿

Sözleriyle paylaşımda bulunan isme X kullanıcılarından tepki geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
