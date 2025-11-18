"Makyaj Masanızda Bana da Yer Açın" Diyerek Kozmetik Sektörüne Giriş Yapan Arzu Sabancı X'te Tepki Çekti
Sosyetenin bilinen isimlerinden Arzu Sabancı, bu kez ne oğulları ne de magazinsel bir konuyla gündemde. Uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni kozmetik projesini Instagram’da duyuran Sabancı, yeni bir sektöre giriş yaptığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyetenin en tanınan isimlerinden Arzu Sabancı, yıllardır sadece şıklığıyla değil, üç oğlu Hacı, Hakan ve Kerim Sabancı’ya olan düşkünlüğüyle de gündeme geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arzu Sabancı sadece sosyal medyadaki paylaşımlarıyla değil zaman zaman yaptığı girişimler ve markaların yüzü olmasıyla da konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın