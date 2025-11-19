20 Dakika Boyunca Kalbi Duran Fatih Ürek'in Sağlık Durumuna İlişkin Son Detaylar Ortaya Çıktı!

Bu hassas sürecin ortasında, hastane koridorlarına bu kez de miras kavgası iddiaları yansıdı. Ünlü gazeteci Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, Ürek’in yıllardır küs olduğu ablası Selvi Ürek ile Almanya’da yaşayan diğer ablası Nurgül, hastanede karşılaştıkları anda “Sen niye buradasın? Zamanında onu çok üzdün” sözleriyle tartışmış; bu gerilim de “miras kavgası” başlığıyla magazine yansımıştı.

Menajer Mert Siliv ise hem bu tarz haberlerin hem de sağlık durumuyla ilgili asılsız iddiaların aileyi yıprattığını söyleyerek, sürece dair tek odaklarının Fatih Ürek’in iyileşmesi olduğunu vurgulamıştı.