20 Dakika Boyunca Kalbi Duran Fatih Ürek'in Sağlık Durumuna İlişkin Son Detaylar Ortaya Çıktı!

20 Dakika Boyunca Kalbi Duran Fatih Ürek'in Sağlık Durumuna İlişkin Son Detaylar Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.11.2025 - 16:14

Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili merakla beklenen son açıklama, menajeri Mert Siliv’den geldi. Siliv, sevilen sanatçının 30 gündür yoğun bakımda olduğunu ve sürecin hassasiyetini koruduğunu belirterek, özellikle sosyal medyada dolaşan “asılsız açıklamalar”a dikkat çekti.

Yaklaşık bir ay önce geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Fatih Ürek yoğun bakıma alınmış, sevenleri kendisinden gelecek güzel haberleri beklemeye başlamıştı.

Bu hassas sürecin ortasında, hastane koridorlarına bu kez de miras kavgası iddiaları yansıdı. Ünlü gazeteci Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, Ürek’in yıllardır küs olduğu ablası Selvi Ürek ile Almanya’da yaşayan diğer ablası Nurgül, hastanede karşılaştıkları anda “Sen niye buradasın? Zamanında onu çok üzdün” sözleriyle tartışmış; bu gerilim de “miras kavgası” başlığıyla magazine yansımıştı. 

Menajer Mert Siliv ise hem bu tarz haberlerin hem de sağlık durumuyla ilgili asılsız iddiaların aileyi yıprattığını söyleyerek, sürece dair tek odaklarının Fatih Ürek’in iyileşmesi olduğunu vurgulamıştı.

Yaşananlardan bahsetmiştik:

Mert Siliv’in açıklamasına göre Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili son detaylar paylaşıldı.

Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı:

'Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek’in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız.

30 gündür umut dolu bir bekleyiş içindeyiz. Bu süreçte bizlere destek veren, dua eden herkese teşekkür ederiz. Dileğimiz, Fatih Ürek’ten güzel haberler alarak yeniden sahnelerde görmek.'

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
