Zayıflığıyla Dikkat Çeken Hande Demir Son Haliyle Çıkan "Zayıflama Yöntemi" İddialarına Cevap Verdi!
Sosyetenin tanınmış isimlerinden Hande Demir, son bir yılda verdiği kilolarla zaten gündemdeydi. Özellikle kulislerde, Demir’in hızlı zayıflamasının arkasında zayıflama yöntemiyle ilgili iddialar ortaya çıkmıştı. Hande Demir konuk olduğu programda o iddialara yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin kulislerine göre Hande Demir’in son aylarda gözle görülür şekilde zayıflaması, sosyete çevresinde önce “aşk acısı”na bağlanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelen iddialar büyüyünce Hande Demir sonunda sessizliğini bozdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın