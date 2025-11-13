30 Gündür Yoğun Bakımda Tedavi Gören Fatih Ürek'in Ailesindeki Miras Kavgasıyla İlgili Şaşırtan Detaylar!

“Fatih Ürek’in menajeri arada açıklama yapıyor bir şeyleri toparlamak için ama net bir bilgi aldım. Fatih Ürek’in aile içinde bir miras kavgası var. Fatih’e artık hastanede ailesi bakıyor; ablası, kardeşi. Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken, bazıları paranın peşine düşmüş.” şeklinde konuşan Nihat Doğan, Ürek'in yakın arkadaşı Ayşe Kazancı'yla ilgili detaylar paylaştı.

“Fatih Ürek’in çok yakın dostu Ayşe Kazancı, evine gidip kasadaki mücevherleri tek tek kameraya çekmiş ve evine götürmüş. Aileden biri eve girip çalmasın diye yapmış. Çok dürüst bir insan.' sözlerine ise Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv'den yanıt geldi.

“Başta miras kavgası, borç iddiaları, zayıflama ilacı kullanımı gibi asılsız haberlerle mücadele ediyoruz. Bu tür haberlerin yayılmasına aracılık edilmemesini rica ediyoruz. Fatih Ürek’in yerinde sizler olsaydınız, böyle çirkinliklerle anılmak istemezdiniz.” şeklinde konuşan Mert Siliv 30 gündür güzel haber beklenen Fatih Ürek için dua edenlere teşekkür ederek sözlerini noktaladı.