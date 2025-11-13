30 Gündür Yoğun Bakımda Tedavi Gören Fatih Ürek'in Ailesindeki Miras Kavgasıyla İlgili Şaşırtan Detaylar!
Nihat Doğan'ın Söylemezse Olmaz programında yaptığı açıklamalara göre, Fatih Ürek'in hastanede yattığı sırada çıkan miras kavgasının doğru olduğu iddia edildi. Nihat Doğan, Fatih Ürek'in yakın arkadaşı Ayşe Kazancı'nın sanatçının evine giderek kasadaki mücevherlerini kayda aldığını ve evine götürdüğünü söyledi.
Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv o iddialarla ilgili açıklamada bulundu.
15 Ekim günü evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek hastaneye kaldırılmış ve 20 dakikalık kalp durması nedeniyle yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.
“Söylemezsem Olmaz” programında sunuculuk yapan Nihat Doğan, ortaya atılan "miras kavgası" iddialarıyla ilgili şok detaylar paylaştı.
