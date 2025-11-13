onedio
30 Gündür Yoğun Bakımda Tedavi Gören Fatih Ürek'in Ailesindeki Miras Kavgasıyla İlgili Şaşırtan Detaylar!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.11.2025 - 14:24

Nihat Doğan'ın Söylemezse Olmaz programında yaptığı açıklamalara göre, Fatih Ürek'in hastanede yattığı sırada çıkan miras kavgasının doğru olduğu iddia edildi. Nihat Doğan, Fatih Ürek'in yakın arkadaşı Ayşe Kazancı'nın sanatçının evine giderek kasadaki mücevherlerini kayda aldığını ve evine götürdüğünü söyledi.

Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv o iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

15 Ekim günü evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek hastaneye kaldırılmış ve 20 dakikalık kalp durması nedeniyle yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.

Fatih Ürek'in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından medyada çıkan iddialar almış başını gitmiş, menajeri ve avukatı zayıflama ilacı, vefat haberleri gibi asılsız söylentileri yalanlamıştı.

Geçtiğimiz hafta ise aile içinde, Fatih Ürek'in ablaları arasında, hastane koridorlarında bir miras kavgası çıktığı iddia edilmişti.

O iddianın detaylarından bahsetmiştik:

“Söylemezsem Olmaz” programında sunuculuk yapan Nihat Doğan, ortaya atılan "miras kavgası" iddialarıyla ilgili şok detaylar paylaştı.

Fatih Ürek’in menajeri arada açıklama yapıyor bir şeyleri toparlamak için ama net bir bilgi aldım. Fatih Ürek’in aile içinde bir miras kavgası var. Fatih’e artık hastanede ailesi bakıyor; ablası, kardeşi. Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken, bazıları paranın peşine düşmüş.” şeklinde konuşan Nihat Doğan, Ürek'in yakın arkadaşı Ayşe Kazancı'yla ilgili detaylar paylaştı.

“Fatih Ürek’in çok yakın dostu Ayşe Kazancı, evine gidip kasadaki mücevherleri tek tek kameraya çekmiş ve evine götürmüş. Aileden biri eve girip çalmasın diye yapmış. Çok dürüst bir insan.' sözlerine ise Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv'den yanıt geldi.

“Başta miras kavgası, borç iddiaları, zayıflama ilacı kullanımı gibi asılsız haberlerle mücadele ediyoruz. Bu tür haberlerin yayılmasına aracılık edilmemesini rica ediyoruz. Fatih Ürek’in yerinde sizler olsaydınız, böyle çirkinliklerle anılmak istemezdiniz.” şeklinde konuşan Mert Siliv 30 gündür güzel haber beklenen Fatih Ürek için dua edenlere teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

