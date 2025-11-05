Refleks mi Değil mi? Yaklaşık 22 Gündür Uyutulan Fatih Ürek'in Son Durumu Hakkında Kritik Gelişme!
15 Ekim günü evinde kalp krizi geçiren ve acil olarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'e ilk müdahale yapıldıktan sonra anjiyo uygulanmış, ardından da yoğun bakımda ve uyutularak tedavisine devam edilmişti. Doktorların söylediğine göre şu anda durumu stabil, olan Ürek hakkında geçtiğimiz dakikalarda ise Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün programında Osman Müftüoğlu, kritik bir gelişme paylaştı.
Sabah saatlerinde evinde fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Fatih Ürek'in 20 dakika boyunca kalbinin durduğu öğrenilmişti.
Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün isimli programda Dr. Osman Müftüoğlu ve Çağla Şıkel, Fatih Ürek hakkında konuştu.
