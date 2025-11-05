onedio
Refleks mi Değil mi? Yaklaşık 22 Gündür Uyutulan Fatih Ürek'in Son Durumu Hakkında Kritik Gelişme!

Refleks mi Değil mi? Yaklaşık 22 Gündür Uyutulan Fatih Ürek'in Son Durumu Hakkında Kritik Gelişme!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.11.2025 - 12:31

15 Ekim günü evinde kalp krizi geçiren ve acil olarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'e ilk müdahale yapıldıktan sonra anjiyo uygulanmış, ardından da yoğun bakımda ve uyutularak tedavisine devam edilmişti. Doktorların söylediğine göre şu anda durumu stabil, olan Ürek hakkında geçtiğimiz dakikalarda ise Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün programında Osman Müftüoğlu, kritik bir gelişme paylaştı.

Sabah saatlerinde evinde fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Fatih Ürek'in 20 dakika boyunca kalbinin durduğu öğrenilmişti.

Sabah saatlerinde evinde fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Fatih Ürek'in 20 dakika boyunca kalbinin durduğu öğrenilmişti.

Sevenlerini korkutan Fatih Ürek hakkındaki ilk açıklama kaldırılığı hastaneden gelmiş, doktorlar kalp krizinden sonra sanatçıyı yoğun bakıma almıştı. Hastanede tedavisi süren Fatih Ürek hakkında çıkan 'vefat etti' haberleri sonrası ise vekilinden açıklama gelmişti.

Avukatı Volkan Alkılıç’ın Pazartesi günü yaptığı açıklamada “Hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir, sağlık durumu stabilliğini korumaktadır” denmişti.

Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün isimli programda Dr. Osman Müftüoğlu ve Çağla Şıkel, Fatih Ürek hakkında konuştu.

Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün isimli programda Dr. Osman Müftüoğlu ve Çağla Şıkel, Fatih Ürek hakkında konuştu.

22 gündür yoğun bakımda entübe şekilde uyutulan Fatih Ürek'in gözlerini açıp kapadığı iddia edildi. Dr. Osman Müftüoğlu, Fatih Ürek'in gözlerinin açıp kapatmasının reflekse dayalı bir durum olabileceğini fakat aynı zamanda bir tepki verme durumu olarak yorumlanabileceğini de söyledi. Programda konuşulana göre, sanatçının durumunun bu gelişme haricinde stabil olduğu öğrenildi.

