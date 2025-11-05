Evlilik Muhabbeti İfşalandı: Nilperi Şahinkaya ve Yönetmen Sevgilisi İlk Kez Görüntülendi!
Nilperi Şahinkaya’nın özel hayatı yine bir hayli çalkantılı geçiyor! Ayrılık sonrası uzun süredir başka bir isimle anılmayan oyuncu bu kez yanında sürpriz bir isimle, yönetmen Baturalp Bekar’la Bebek’te objektiflere takıldı! Aşk iddialarını kanıtlayan bu görüntülerin yanı sıra muhabirleri şahit olduğu 'evlilik' muhabbeti dikkat çekti.
Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da konuştuğumuz Nilperi Şahinkaya, yıllardır birlikte olduğu Emre Yusufi’yle yollarını ayırmış, “küsmeden biten ilişki” kategorisine örnek olacak bir ayrılık yaşamıştı.
Birkaç gün önce Baturalp Bekar'la aşk iddialarına karışan Nilperi Şahinkaya geçtiğimiz gece magazin muhabirlerine yeni sevgilisiyle yakalandı.
