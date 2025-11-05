onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Evlilik Muhabbeti İfşalandı: Nilperi Şahinkaya ve Yönetmen Sevgilisi İlk Kez Görüntülendi!

Evlilik Muhabbeti İfşalandı: Nilperi Şahinkaya ve Yönetmen Sevgilisi İlk Kez Görüntülendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.11.2025 - 08:47

Nilperi Şahinkaya’nın özel hayatı yine bir hayli çalkantılı geçiyor! Ayrılık sonrası uzun süredir başka bir isimle anılmayan oyuncu bu kez yanında sürpriz bir isimle, yönetmen Baturalp Bekar’la Bebek’te objektiflere takıldı! Aşk iddialarını kanıtlayan bu görüntülerin yanı sıra muhabirleri şahit olduğu 'evlilik' muhabbeti dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da konuştuğumuz Nilperi Şahinkaya, yıllardır birlikte olduğu Emre Yusufi’yle yollarını ayırmış, “küsmeden biten ilişki” kategorisine örnek olacak bir ayrılık yaşamıştı.

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da konuştuğumuz Nilperi Şahinkaya, yıllardır birlikte olduğu Emre Yusufi’yle yollarını ayırmış, “küsmeden biten ilişki” kategorisine örnek olacak bir ayrılık yaşamıştı.

2019’da başlayan ve 2024’ün sonunda “yavaş yavaş koptuk” diyerek bitirdikleri bu ilişki, ikilinin açıklamalarından da gördüğümüz üzere gayet medeni bir şekilde kapanmıştı.

“Peki şimdi hayatında biri var mı?” sorusu ise aylardır magazinin aklını kurcalıyordu. Çünkü Nilperi, 2025 yazında çıkan bazı aşk haberlerine “hayatımda kimse yok, annem önceliğim” diyerek noktayı koymuştu.

Birkaç gün önce Baturalp Bekar'la aşk iddialarına karışan Nilperi Şahinkaya geçtiğimiz gece magazin muhabirlerine yeni sevgilisiyle yakalandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın