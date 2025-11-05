onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Esra Ezmeci Hakkında Çıkan Popo Estetiği İddialarına Verdiği Yanıtla Akıl Tutulması Yaşattı!

Esra Ezmeci Hakkında Çıkan Popo Estetiği İddialarına Verdiği Yanıtla Akıl Tutulması Yaşattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.11.2025 - 11:35

Televizyon programlarıyla geniş bir kitleye ulaşan klinik psikolog Esra Ezmeci, bu kez tavsiyeleriyle değil, dış görünüşüyle gündemde. Son dönemde sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde kalça ve basen bölgesinin daha belirgin durması “popo estetiği mi yaptırdı?” yorumlarına yol açınca Ezmeci’den açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Esra Ezmeci son zamanlarda gündeme sosyal medyada yaptığı açıklamalarla düşse de kendisini zaman zaman da vücudundaki değişimler ve estetik iddialarıyla da anıyoruz.

Esra Ezmeci son zamanlarda gündeme sosyal medyada yaptığı açıklamalarla düşse de kendisini zaman zaman da vücudundaki değişimler ve estetik iddialarıyla da anıyoruz.

Klinik psikolog kimliğiyle ekranlarda yer alan, NOW'daki “Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya” programıyla geniş kitlelere ulaşan, şu sıralar da Beyaz TV’de “Esra Ezmeci ile Yeni Baştan” formatıyla ekranda olan Ezmeci, bu yayınlarda ilişki–aile–ihanet başlıklarını işlerken bir yandan da kendi görünümü nedeniyle magazinin konusu olmaya devam ediyor. Özellikle son aylarda sokakta, Nişantaşı’nda ya da programa giderken görüntülendiği karelerde kalça/basen bölgesinin daha dolgun görünmesi, “popo estetiği mi yaptırdı?” yorumlarını artırdı.

Gel Konuşalım programına konuk olan Esra Ezmeci hakkında çıkan popo estetiği iddialarını sonuna kadar yalanladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın