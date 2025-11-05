Esra Ezmeci Hakkında Çıkan Popo Estetiği İddialarına Verdiği Yanıtla Akıl Tutulması Yaşattı!
Televizyon programlarıyla geniş bir kitleye ulaşan klinik psikolog Esra Ezmeci, bu kez tavsiyeleriyle değil, dış görünüşüyle gündemde. Son dönemde sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde kalça ve basen bölgesinin daha belirgin durması “popo estetiği mi yaptırdı?” yorumlarına yol açınca Ezmeci’den açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esra Ezmeci son zamanlarda gündeme sosyal medyada yaptığı açıklamalarla düşse de kendisini zaman zaman da vücudundaki değişimler ve estetik iddialarıyla da anıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gel Konuşalım programına konuk olan Esra Ezmeci hakkında çıkan popo estetiği iddialarını sonuna kadar yalanladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın