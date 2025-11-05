Esra Ezmeci Hakkında Çıkan Popo Estetiği İddialarına Verdiği Yanıtla Akıl Tutulması Yaşattı!

Klinik psikolog kimliğiyle ekranlarda yer alan, NOW'daki “Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya” programıyla geniş kitlelere ulaşan, şu sıralar da Beyaz TV’de “Esra Ezmeci ile Yeni Baştan” formatıyla ekranda olan Ezmeci, bu yayınlarda ilişki–aile–ihanet başlıklarını işlerken bir yandan da kendi görünümü nedeniyle magazinin konusu olmaya devam ediyor. Özellikle son aylarda sokakta, Nişantaşı’nda ya da programa giderken görüntülendiği karelerde kalça/basen bölgesinin daha dolgun görünmesi, “popo estetiği mi yaptırdı?” yorumlarını artırdı.