Muazzez Abacı'nın Sağlık Durumu Hakkında Yeni Gelişme: Kalp Krizi Geçiren Sanatçı Yoğun Bakıma Kaldırıldı
Türk sanat müziğinin duayen isimlerinden Muazzez Abacı hakkında son günlerde endişelendiren haberler geliyor. Geçtiğimiz hafta kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve anjiyo tedavisi uygulanan Abacı'nın sağlık durumu hakkında yeni gelişmeler paylaşıldı.
31 Ekim günü ABD'de kalp krizi geçiren Muazzez Abacı sevenlerini oldukça korkutmuştu. Sağlık durumu hakkında yeni bilgiler edinilen ismin böbreklerinde sorun oluştuğu ortaya çıktı.
Usta sanatçının menajeri Taner Budak'ın paylaştığı bilgilere göre Muazzez Abacı'nın nefes alma sorunu yaşadığı öğrenildi.
Seda Akay'ın paylaşımına göre, ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın tedavisinin yoğun bakımda devam edeceği ortaya çıktı.
