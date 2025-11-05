onedio
Muazzez Abacı'nın Sağlık Durumu Hakkında Yeni Gelişme: Kalp Krizi Geçiren Sanatçı Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.11.2025 - 09:12

Türk sanat müziğinin duayen isimlerinden Muazzez Abacı hakkında son günlerde endişelendiren haberler geliyor. Geçtiğimiz hafta kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve anjiyo tedavisi uygulanan Abacı'nın sağlık durumu hakkında yeni gelişmeler paylaşıldı.

31 Ekim günü ABD'de kalp krizi geçiren Muazzez Abacı sevenlerini oldukça korkutmuştu. Sağlık durumu hakkında yeni bilgiler edinilen ismin böbreklerinde sorun oluştuğu ortaya çıktı.

Kalbine stent takıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Abacı'nın doktorlarının sonraki kontrollerinde, anjiyo sırasında kullanılan kontrastlı sıvının böbreklerde sorun yarattığı öğrenildi.

Usta sanatçının menajeri Taner Budak'ın paylaştığı bilgilere göre Muazzez Abacı'nın nefes alma sorunu yaşadığı öğrenildi.

“Sanatçımız Sn. Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeni ile anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu.

Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır. Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir.

Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için.'

Seda Akay'ın paylaşımına göre, ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın tedavisinin yoğun bakımda devam edeceği ortaya çıktı.

“Sağlığı ile ilgili yeni gelişmeler var. Anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvı, maalesef böbreklerde sorun yaratmış, dolayısıyla böbrekler görevini yapamıyormuş. Bu sebeple vücut su tuttuğu için, su ciğerlerde toplanıyormuş. Bu da nefes alma sorununa sebep oluyormuş. O yüzden bugün tedavisine yoğun bakımda devam edilmeye başlanacakmış. Tüm sevenlerinden, sağlığına kavuşması için dualarınızı esirgememenizi rica ediyoruz.”

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
Magazin Editörü
