İstanbul’dan Kapıkule Sınır Kapısı’na Hızlı Tren Projesi: 153 Kilometrelik Etap Tamamlandı

22.12.2025 - 19:07

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Türkiye’deki hızlı tren projelerinden biri de Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi. Türkiye’yi hızlı trenle Avrupa sınırına bağlayacak proje kapsamında, 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının yapımı tamamlandı. Hızlı tren hattı, sinyalizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2026 yılında hizmete açılacak. Üç etaptan oluşan projenin tamamlanmasıyla birlikte İstanbul-Kapıkule arası yolcu trenleri için seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük trenleri için ise 8 saat 30 dakikadan 3,5 saate inecek.

İstanbul’u Avrupa sınırına bağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, 2019 yılında başlamıştı.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi; 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı olmak üzere üç etaptan oluşuyor.

Proje kapsamında, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy hattının yapımı tamamlandı. Sinyalizasyon çalışmalarının sona ermesiyle birlikte hat, 2026 yılında vatandaşların kullanımına açılacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yapım çalışmaları titizlikle yürütülen proje alanında incelemelerde bulundu.

Yapımı tamamlanan ve inşası süren tren istasyonları ile gar binalarını gezen Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer, yaptığı açıklamada ilk etap çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Tren istasyonları ve gar binalarının yeni ve modern yüzüyle vatandaşlara daha konforlu ulaşım hizmeti sunacağını vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

“Tren hattının Çerkezköy-Kapıkule arasındaki etabında çalışmalar tamamlanmak üzere. Sinyalizasyon sistemlerinin testleri yapılıyor. Edirne Gar Binası’nın ocak ayında kaba inşaatı bitecek ve inşallah haziran ayında tamamlanmış olacak. Kapıkule’deki gar binası tamamlandı, lokomotif bakım binasının inşaatı sürüyor. Böylece Edirne hattı tamamlanmış olacak. Bu kıymetli projeye verdikleri desteklerden dolayı başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere tüm bakanlık yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
