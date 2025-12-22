İstanbul’dan Kapıkule Sınır Kapısı’na Hızlı Tren Projesi: 153 Kilometrelik Etap Tamamlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Türkiye’deki hızlı tren projelerinden biri de Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi. Türkiye’yi hızlı trenle Avrupa sınırına bağlayacak proje kapsamında, 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının yapımı tamamlandı. Hızlı tren hattı, sinyalizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2026 yılında hizmete açılacak. Üç etaptan oluşan projenin tamamlanmasıyla birlikte İstanbul-Kapıkule arası yolcu trenleri için seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük trenleri için ise 8 saat 30 dakikadan 3,5 saate inecek.
İstanbul’u Avrupa sınırına bağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, 2019 yılında başlamıştı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, yapım çalışmaları titizlikle yürütülen proje alanında incelemelerde bulundu.
