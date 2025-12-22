İstanbul’dan Kapıkule Sınır Kapısı’na Hızlı Tren Projesi: 153 Kilometrelik Etap Tamamlandı

Yapımı tamamlanan ve inşası süren tren istasyonları ile gar binalarını gezen Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer, yaptığı açıklamada ilk etap çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Tren istasyonları ve gar binalarının yeni ve modern yüzüyle vatandaşlara daha konforlu ulaşım hizmeti sunacağını vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

“Tren hattının Çerkezköy-Kapıkule arasındaki etabında çalışmalar tamamlanmak üzere. Sinyalizasyon sistemlerinin testleri yapılıyor. Edirne Gar Binası’nın ocak ayında kaba inşaatı bitecek ve inşallah haziran ayında tamamlanmış olacak. Kapıkule’deki gar binası tamamlandı, lokomotif bakım binasının inşaatı sürüyor. Böylece Edirne hattı tamamlanmış olacak. Bu kıymetli projeye verdikleri desteklerden dolayı başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere tüm bakanlık yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”