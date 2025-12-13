onedio
Anime Karakteri Olsaydın Nasıl Görünürdün?

Anime Karakteri Olsaydın Nasıl Görünürdün?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
13.12.2025 - 14:01

Günlük hayatta verdiğin küçük kararlar, zevklerin, tepkilerin ve hatta en sevdiğin yemek bile seni anlattığından çok daha fazlasını söylüyor olabilir. Bu testte vereceğin cevaplarla birlikte anime dünyasında yaşasaydın nasıl bir karakter olucağını öğreneceksin!

Hazırsan başlayalım!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Zor bir günün sonunda seni en çok ne rahatlatır?

3. İnsanlar seni genelde nasıl tanımlar?

4. En sevdiğin boş zaman aktivitesi hangisi?

5. Favori yemeğin aşağıdakilerden hangisi olabilir?

6. Seni en çok yoran şey nedir?

7. Birini sevmeye başladığında nasıl davranırsın?

8. Hayat motto’n hangisine daha yakın?

9. Tatile gitmek denildiğinde aklına neresi geliyor?

10. Kendinle ilgili en doğru tanım hangisi?

Enerji Kaynağı

Enerji Kaynağı

Sen eğlenceli, hızlı tempolu, bol kahkahalı bir animede başroldesin. Neşenle hem karakterleri hem izleyiciyi canlandırıyorsun. Zor anlarda ortamı yumuşatan, umutsuzlukta bile ışık olan tiplerden birisin.Senin karakterin; enerjisiyle hikâyeyi ayakta tutan, izleyenin “keşke arkadaşım olsa” dediği anime kızıdır.

Sessiz Gücün Sahibi

Sessiz Gücün Sahibi

Sen daha çok psikolojik ve duygusal derinliği olan bir animede yer alırsın. Hikâyede ana karaktere yön veren, olayların çözümünde kilit rol oynayan ama arka planda duran bir karakter olurdun. Az konuşur, çok düşünürsün; söylediklerin hep yerini bulur. Anime evreninde sen; duygusal omurgası güçlü, hikâyeyi derinleştiren bir karakterdin. Sessizliğinle etkileyen, izleyicinin kendini en çok yakın hissettiği figürdün.

Karanlık Zarafet

Karanlık Zarafet

Sen daha karanlık, dramatik bir animede varsın. Kurallara göre oynamaz, kendi yolunu seçersin. Duygularını kolay açmazsın ama derin bağlar kurarsın. Senin karakterin; izleyicinin heyecanla geçmişini merak ettiği, sessiz ama etkileyici bir figür.

Şifacı Ruh

Şifacı Ruh

Sen fantastik ya da büyü temalı bir animede yer alırsın. Doğrudan savaşmazsın ama herkes seni kaybetmemek ister. Duygusal zekân ve sezgilerinle denge sağlarsın. Anime dünyasında sen; iyileştiren, toparlayan ve herkesin dönüp baktığı huzur kaynağıydın.

Gizemli Anti-Kahraman

Gizemli Anti-Kahraman

Sen zeka ve analiz odaklı bir animede yer alırsın. Çok konuşmazsın ama olayları sen çözersin. Kaos anında sakin kalan kişisin. Sen hikâyeyi görünmez şekilde yöneten ama vazgeçilmez karakterdin.

Ana Karakter

Ana Karakter

Sen klasik bir ana karakter enerjisisin. Mücadeleden kaçmaz, insanları peşinden sürüklersin. Düşsen de kalkarsın. Anime dünyasında sen; pes etmeyen, ilham veren ana figürdün.

Yalnız Anti-Kahraman

Yalnız Anti-Kahraman

Sen geçmişi ağır, duyguları bastırılmış bir karakterdin. Kendi yolunda yürür, bağ kurmakta zorlanırsın ama sadıksındır. Anime evreninde sen; karanlığın içindeki gücü simgeleyen, unutulmaz bir karakterdin.

Olgun Yan Karakter

Olgun Yan Karakter

Sen ana karakterin bel kemiğisin. Krizde soluğu ilk alınan kişisin. Duygusal olarak güçlü, sakin bir duruşun var. Sen; sessizce her şeyi toparlayan, hikâyenin güven noktasıydın.

