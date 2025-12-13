Anime Karakteri Olsaydın Nasıl Görünürdün?
Günlük hayatta verdiğin küçük kararlar, zevklerin, tepkilerin ve hatta en sevdiğin yemek bile seni anlattığından çok daha fazlasını söylüyor olabilir. Bu testte vereceğin cevaplarla birlikte anime dünyasında yaşasaydın nasıl bir karakter olucağını öğreneceksin!
Hazırsan başlayalım!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Zor bir günün sonunda seni en çok ne rahatlatır?
3. İnsanlar seni genelde nasıl tanımlar?
4. En sevdiğin boş zaman aktivitesi hangisi?
5. Favori yemeğin aşağıdakilerden hangisi olabilir?
6. Seni en çok yoran şey nedir?
7. Birini sevmeye başladığında nasıl davranırsın?
8. Hayat motto’n hangisine daha yakın?
9. Tatile gitmek denildiğinde aklına neresi geliyor?
10. Kendinle ilgili en doğru tanım hangisi?
Enerji Kaynağı
Sessiz Gücün Sahibi
Karanlık Zarafet
Şifacı Ruh
Gizemli Anti-Kahraman
Ana Karakter
Yalnız Anti-Kahraman
Olgun Yan Karakter
