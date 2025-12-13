Sen daha çok psikolojik ve duygusal derinliği olan bir animede yer alırsın. Hikâyede ana karaktere yön veren, olayların çözümünde kilit rol oynayan ama arka planda duran bir karakter olurdun. Az konuşur, çok düşünürsün; söylediklerin hep yerini bulur. Anime evreninde sen; duygusal omurgası güçlü, hikâyeyi derinleştiren bir karakterdin. Sessizliğinle etkileyen, izleyicinin kendini en çok yakın hissettiği figürdün.