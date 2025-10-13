onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ'un Reklam İçin Alacağı Ücret Sosyal Medyada Kullanıcılarına Yaşadığı Hayatı Sorgulattı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un Reklam İçin Alacağı Ücret Sosyal Medyada Kullanıcılarına Yaşadığı Hayatı Sorgulattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.10.2025 - 14:45

Son dönemde ünlülerin reklam anlaşmalarından kazandığı dev ücretler gündemden düşmüyor. Serenay Sarıkaya’nın 32 milyon TL’lik anlaşmasının ardından bu kez Kıvanç Tatlıtuğ’un 44 milyon TL’lik işbirliği sosyal medyada olay oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü isimlerin yalnızca dizi ve film gelirleriyle değil, reklam anlaşmalarıyla da servet kazandığı artık kimseye sürpriz değil.

Ünlü isimlerin yalnızca dizi ve film gelirleriyle değil, reklam anlaşmalarıyla da servet kazandığı artık kimseye sürpriz değil.

Ancak bu rakamlar sosyal medyada her seferinde aynı etkiyi yaratıyor: “Bu kadar para gerçekten veriliyor mu?”

Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya, bir jean markasıyla yaptığı anlaşma karşılığında 32 milyon TL kazanacağı iddiasıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu kez Kıvanç Tatlıtuğ'un, ünlü bir giyim markasıyla 44 milyon TL’lik reklam anlaşmasına imza atmasının duyulması sosyal medya tartışma başlattı.

Bu kez Kıvanç Tatlıtuğ'un, ünlü bir giyim markasıyla 44 milyon TL’lik reklam anlaşmasına imza atmasının duyulması sosyal medya tartışma başlattı.

Kimi “Bu paraları bunlara vereceklerine 1000 TL indirim yapsalar daha fazla ses getirirler.” derken, kimi de “Bu reklamlar dünyanın en saçma olayı, kimse artık ünlü görünce alışveriş yapmıyor.” yorumunda bulundu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
9
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın