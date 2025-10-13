Kıvanç Tatlıtuğ'un Reklam İçin Alacağı Ücret Sosyal Medyada Kullanıcılarına Yaşadığı Hayatı Sorgulattı!
Son dönemde ünlülerin reklam anlaşmalarından kazandığı dev ücretler gündemden düşmüyor. Serenay Sarıkaya’nın 32 milyon TL’lik anlaşmasının ardından bu kez Kıvanç Tatlıtuğ’un 44 milyon TL’lik işbirliği sosyal medyada olay oldu.
Ünlü isimlerin yalnızca dizi ve film gelirleriyle değil, reklam anlaşmalarıyla da servet kazandığı artık kimseye sürpriz değil.
Bu kez Kıvanç Tatlıtuğ'un, ünlü bir giyim markasıyla 44 milyon TL’lik reklam anlaşmasına imza atmasının duyulması sosyal medya tartışma başlattı.
